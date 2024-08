Ezért tartóztatták le az óbudai polgármestert

Önmagát és több, III. kerületi politikust feldobó titokzatos bűntárs feljelentése adott nagy lendületet a nyomozó hatóságnak az óbudai korrupciós botrányban – többek között ez is kiderül a Magyar Nemzet birtokában lévő nyomozati iratokból. A férfi ráadásul terhelő bizonyítékokat, videó- és hangfelvételeket is átadott az ügyészeknek, aminek meg is lett a következménye, hiszen az egész kerületet megrázó bűnügy már elsodorta Kiss László DK-s polgármestert, illetve szocialista helyettesét is. A Magyar Nemzet a megismert gyanúsítotti és tanúvallomások, valamint egyéb dokumentumok alapján cikksorozatban tárja fel a III. kerületi pénzszivattyú működését.

Kiss László DK-s polgármester Fotó: Havran Zoltán

Augusztus 14-én, a kora reggeli órákban a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) munkatársai és a felkérésükre velük tartó szervek megszállták Óbuda-Békásmegyer önkormányzatát. A nyomozó főügyészség által szervezett, több helyszínt érintő, összehangolt akcióban közel ötven hivatalos személy vett részt, abban a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség állománya is közreműködött.

A hatóságok nem először tettek látogatást a III. kerületi önkormányzatnál, hiszen korábban márciusban és júniusban is tartottak ott kutatást, valamint gyanúsítások is történtek.

Most azonban az iratlefoglalások mellett igazi nagyhalért jöttek az ügyészek: otthonából vitték el Kiss Lászlót, a Demokratikus Koalíció polgármesterét, akit bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítottak meg, csakúgy, mint pár hónappal korábban helyettesét, az alpolgármestert, Czeglédy Gergőt.

Mára mindketten letartóztatásban vannak, Kisst tizennyolcmilliós, Czeglédyt százmilliós korrupcióval gyanúsítják.

Az alapos gyanú

A polgármesterrel kapcsolatban, az őrizetbe vétele másnapján részletes közleményt adott ki az ügyészség. Aszerint Kiss László a 2019. októberi polgármesterré választását követően megállapodott egy ismerősével, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak az önkormányzattól, amiért cserébe neki és további – az önkormányzatnál dolgozó – hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetni.

A KNYF szerint a vesztegetési pénz eredetének és céljának leplezése érdekében az önkormányzat fiktív, túlárazott szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal.

Az ügyészség közleményében kiemelte, hogy a valóságban a színlelt vállalkozási szerződésekben írt szolgáltatást, termékbeszerzést nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették a szerződésben vállalt árnál alacsonyabb összegért. Esetenként a vállalt munkát az önkormányzat alkalmazottai végezték el. A KNYF egyébként a vesztegetés mellett pénzmosással és közbeszerzési eljárás befolyásolásával is gyanúsítja Kisst.