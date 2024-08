„A szívünk darabokra tört" - hazaküldte orvosa a 36 éves családanyát, órákkal később meghalt

Egy anyuka szívinfarktusban halt meg, miután egy egyszerű vény nélküli fájdalomcsillapítóval hazaküldték a kórházból – közölte családja.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Jade Ellisnek fájlalta a bal karját, majd súlyos mellkasi fájdalmai lettek. Mentőt hívott, akik kórházba vitték. Annak ellenére, hogy az akut koszorúér-szindrómának megfelelő tüneteket produkált (az az állapot, amikor a szívbe irányuló véráramlás korlátozott), a 36 éves nőnek azt mondták, becsípődött egy ideg, ez okozza a panaszait.

Nem végeztek további vizsgálatokat, amelyek a szívproblémákat tárhatták volna fel, helyette azt mondták neki, hogy menjen haza.

Órákkal később Jade szívrohamot kapott otthon - írja a The Sun. A vizsgálatok most kimutatták, hogy ha a teszteket elvégezték volna rajta és nem küldték volna haza, valószínűleg még most is életben lenne.

Családja, köztük Jade gyermekei, a 20 éves Deanna Ellis és a 23 éves Brandon Ellis, illetve Jade anyja, a 61 éves Sandra azóta is gyászolja a nőt.

Jade-nek nem kellett volna meghalnia – egyszerűen úgy érzem, hogy egy hiba miatt megfosztották az életétől. Az orvos nem végzett vérvizsgálatot. Ha vérvételt végeztek volna, megmentették volna. A családunk szíve darabokra tört. Bízott az orvosban, amikor hazaküldte... Hazaküldte meghalni

- mondta Sandra.