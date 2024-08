A klasszikus zenei élmények sem maradhatnak el az államalapítás ünnepén

A Panorama Classical évek óta a Szent István-nap látogatóinak kedvence, hiszen mesteri módon ötvözi a komolyzenei élményeket a természetközeli piknikek idilli hangulatával. A szervezők idén is változatos programokkal igyekeznek a közönség kedvében járni. Ezúttal egy retrospektív filmzenei utazásra invitálnak, amelynek köszönhetően a némafilm időszakából származó dallamok mellett kevésbé ismert kompozíciók és filmes világslágerek is felcsendülnek.

A rendezvénysorozat augusztus 18-án a Szent István Király Szakgimnázium Fúvószenekarának előadásával veszi kezdetét, az est fénypontja pedig a Modern Art Orchestra fellépése lesz, Dés László világhírű zeneszerző vendégszereplésével, aki a jazz által ihletett filmzenéivel varázsolja el a közönséget. Másnap a Danubia Szimfonikus Zenekar a klasszikus filmzenék világába kalauzolja a hallgatóságot: műsorukban olyan ismert dallamok is szerepelnek, mint az 80 nap alatt a Föld körül főcímdala vagy a Star Trek alaptémája. Ez a nap különleges élményt kínál mindazoknak, akik az élőzene által szeretnék újraélni a filmek nyújtotta varázst.

Augusztus 20-án, Magyarország születésnapján a komolyzenei produkciók mellett interaktív programok is várják a vendégeket. A foglalkozások keretében a gyerekek és a felnőttek is megismerkedhetnek a fúvószenekarok történetével, régi hangszerekkel, sőt, kipróbálhatják azt is, hogyan kell hangszert építeni. A napot a Magyar Honvédség Zenekarának koncertje zárja, amely a nemzeti ünnephez méltó hangulatot teremt.

Gőz László, a Budapest Music Center vezetője és a Panorama Classical zenei szerkesztője elmondta: a Szent István-nap páratlan lehetőséget biztosít arra, hogy a közönség meghallgathassa hazánk legkiválóbb komolyzenei és filmzenei előadóit, ráadásul teljesen ingyen.

„A magyar zenei élet csúcsteljesítményeit hozzuk el a közönségnek, olyan produkciókkal, amelyek nemcsak a zeneértőket, hanem mindenkit lenyűgöznek majd. A Filozófusok kertje különleges atmoszférával bír, amely tovább fokozza ezt a zenei élményt”

– fejtette ki.