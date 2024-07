Világhírű influenszerek 340 millió emberhez vitték el Magyarország jó hírét

A turizmus 400 000 embernek ad munkát

Készítettünk egy rendszert, ezt NTAK-nak hívjuk, Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ. Mára 45 ezer darab szálláshely be van kötve hozzánk online. Gyakorlatilag a szobámba jövet minden reggel látom, hogy előző nap hogyan dolgoztunk. Tehát minden turisztikai szolgáltató szoftvere automatikusan beküldi hozzánk az előző napi vendégnek az életkorát, a nemét, a küldő országát, a küldő városát, mikor foglalt, mikor csekkolt be, mikor csekkolt ki, mennyit költött SZÉP-kártyával, bankkártyával, vagy éppen készpénzben, mennyibe került a wellness szolgáltatása, mit evett és mennyiért. Gyakorlatilag adatlapon dolgozunk. A Covid annyiban volt nekünk is rossz, mert a koronavírus-járvány időszakában indult a szoftverünk. Ezt nem tudtuk még akkor, hogy Covid lesz. Tehát a bázis évünk eléggé rosszul alakult. De mi úgy működünk, hogy 40 ezer darab szálláshely napi szinten riportol, és most már több mint 9700 darab vendéglátóhely is napi szinten riportol, és több mint ezer attrakció.

Megvettük a mobilcella információkat, megvettük a bankkártya-információkat, adatvezérelten működünk, egyszerűen látjuk azt, hogyan működik a magyar turizmus.

– Január elsejétől kötelező a szoftver használata, de az nagyon fontos mind a szálláshelyeknél, mind a vendéglátásban. Úgy képzeljük el, hogy a többségnek van egy szoftvere, egy használatban lévő szoftvere. A szálláshelyeknél huszonegynéhány, a vendéglátásban száz fölötti. Ezek piaci szoftverek, és mi annyit csinálunk, hogy interface-ozunk, illetve a szoftver meg a saját szoftverünk között, tehát mi nem adatokat gyűjtünk, hanem az általuk használt szoftverből kérünk információkat. Ami óriási előny, hogy automatikusan kijön. Tehát nem kell várnom. Hadd mondjak egy egyszerű példát. Mindig mennek a számháborúk, hogy hányan voltak a rendezvényen. Mi megnéztük a Szent István-napi tűzijátékot, mi azt láttuk, aztán el is mondtuk akkor, hogy a tavalyi évben 350 ezer darab olyan vidéki mobiltelefon volt a Duna-parton, amelyik egy héttel korábban nem volt ott. Ezek legalább egzakt számok. Tehát az, hogy a mobilcella információkból le lehet szűrni, hogy az emberek hol vannak. Tudjuk azt – ez elég sajnálatos –, hogy a Budai Várban 45 percig van fönn egy átlagos külföldi mobiltelefon. Ez nem sok.

Nekem az a dolgom, hogy megpróbáljam azt elérni, hogy a magyar turizmus a mostani 13-14 százalékos GDP hozzájárulásával 16 százalékos GDP-t állítson elő. Most nagyjából négymilliárd eurónyi deviza egyenlegjavító többletet ér el, hiszen sokkal többen jönnek hozzánk, mint amit mi elköltünk külföldön. Nekem számokat kell javítanom, és az a dolgom, hogy szálláshelyekre turistákat vigyek. A Covid-járvány alatt az elsődleges dolgunk az volt, hogy bárkit hozzunk minél gyorsabban, és itt érek ma az influenszer kampányunkra is rá, hiszen a legfontosabb volt, hogy legyen vendég.

Ha nincs vendég, mindenki mondta, hogy persze jó turisztikai ügynökség, de miből éljünk? A tavalyi évben sikerült végre elérnünk azt, hogy a koronavírus-járvány előtti számokat a magyar turizmus meghaladta. Nem sokkal, azt hiszem 141 ezer ember, tehát egy picivel, de meghaladtuk. És most jön az a pont, ez az év már az, amikor dinamikusan kell növekednünk. Az első hat hónap nem teljesen telt, mivel az utolsó napok egyike van, tehát nekem június közepéig vannak a fejemben a számok. Az látszik, hogy az első öt és fél hónapban 20 százalék feltűnő növekedés van a magyar turizmusban. Ez egy elég jó nagy szám, hiszen tavaly elértük a Covid-járvány előtti időszakot, és most kell nagyon gyorsan meghaladnunk.