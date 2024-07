„Megcsúszott az úton és egyenesen belement a kamionba” - Valóságos csoda, ami a sofőrrel történt Piliscsabán

Biztonsági öv menthette volna meg a kismama életét

Még tavaly történt az a borzalmas tragédia, amikor is egy asszony ismeretlen okokból árokba hajtott és nekiment egy fának Kecskeméten az M5-ös autópályánál a Korhánközi úton. A rendőrségi helyszínelés során kiderült, hogy az autót vezető nő háta mögött volt bekötve a biztonsági öv. A baleset helyszínére egy mentőautó, egy koraszülött mentő és két mentőhelikopter is érkezett, miután kiderült, hogy az autót egy kismama vezette. Az életmentést egy, a helyszínen tartózkodó egészségügyi dolgozó kezdte meg, ám miután az asszony nem mutatott életjeleket, a helyszínen sürgősségi császármetszést hajtottak végre. Az újszülöttet is újra kellett éleszteni, őt stabil állapotban vitték kórházba. Az édesanya életét azonban nem tudták megmenteni. Végül kiderült, sajnos a gyermek is életét vesztette a kórházban.