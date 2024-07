Kiderült a Pepsi titka: döbbenetes, hogy hívták eredetileg a népszerű üdítőt

Ha te is imádod a Pepsit, akkor valószínűleg meglepetés lesz neked is, hogy eredetileg nem is így hívták az üdítőt. Mintha az alkotónak hiányzott volna az igazi ihlet...

Fotó: Pixabay

Az észak-karolinai Caleb D. Bradham 1893-ban az egyetemről kikerülve egy helyi gyógyszertárban kezdte el árulni a szénsavas italt. Ez lényegében mellékállásként indult, hogy egy kis plusz pénzt keressen, de elég sikeres volt.

Kiderült, hogy Bradham az ital elnevezésénél a vezetéknevének egy variációját választotta. Az eredeti termék neve "Brad itala" volt. Csak körülbelül fél évtizeddel később vásárolta meg Bradham a 'Pep Kola' nevet egy közeli versenytársától, majd végül a Pepsi-Cola mellett döntött.

A nyelvészet szerint a 'Pepsi' név a görög 'emésztést' jelentő munkafolyamatból származik, aminek sok értelme van, ha megnézzük a márka régi szlogenjét.

Az 1904-es reklámszöveg így hangzott:

Élénkítő, élénkítő, emésztést segítő.

A márkanévvel kapcsolatos leleplezés után a Pepsi-rajongók az X-en osztották meg gondolataikat.

Az egyikük így nyilatkozott:

A Pepsi Pepsi egy nagyon népszerű termék. Most tudtam meg, hogy a Pepsit eredetileg Brad italának hívták.

Egy másik hozzátette:

Ez úgy hangzik, mint egy 90-es évekbeli alt-rock album neve.

A névváltoztatások ellenére a logó mindig is nagyon hasonló volt. A logó legutóbb 2023 márciusában újult meg. Ennek egyik oka az volt, hogy sokan nem igazán tudták felidézni a tényleges Pepsi-logót, de volt egy olyan elképzelésük, hogy a piros, kék és fehér színek egy változata és a szöveg valahol a körön vagy a körön belül található. Ezt pedig elfogadták és ez alapján alakították át a logót - írja a Unilad.