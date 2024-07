Megkeserítik Borbás Marcsi életét

Az idei évben a legtöbb bosszúságot a spanyol csigák okozták a hazai kertészeknek, ugyanis elképesztő módon elszaporodtak. Ezek a károkozók képesek akár egyetlen éjszaka alatt lerágni akár az egész kertet, így muszáj valamit tenni ellenük. Bár számtalan házi praktika létezik ellenük, száz százalékos megoldást bizony egyik sem nyújt. A meztelen csigák kiirtása olyannyira népszerű téma, hogy a közkedvelt televíziós Borbás Marcsi is foglalkozott vele Kertem című műsorában. A gasztroangyalnak nem csak a konyhakertjét, de még a virágait is tönkretették ezek a falánk kis szörnyetegek. Jöjjenek az ő tuti tippjei!

Borbás Marcsi is küzd a meztelen csigákkal Fotó: Mediaworks

Két hét alatt 2000 darab spanyol csigát szedtem össze

— meséli Borbás Marcsi műsorában, aki kiemeli, saját egészsége és imádott cicái miatt sem szeretne semmiképp vegyszerhez nyúlni a konyhakertben. A televíziós műsorvezető természetesen szintén böngészte az internetet, hogy milyen csodafegyver létezik a sárga csigák ellen, ám egyik házi praktika sem vált be nála száz százalékosan.

A kávézaccon simán átmegy. A hamu egész jó, de az sem 100 százalékos

— fejti ki Borbás Marcsi, akinek sem a mész, sem a tejsavó, de még a sör csapda sem vált be teljes hatékonysággal.

Ha körbeszórjuk hamuval a virágágyásokat, plusz teszünk sörcsapdát, plusz összeszedegetjük, akkor azért nagyban lehet gyéríteni. Én nem tudom mi lett volna, ha ezt a 2000 darabot nem szedem össze, valószínű semmim nem lenne, mert így is egy 60-70 százalékos kárt okoztak, pedig én minden éjszaka és minden hajnalban kijöttem szedni, és minden esőzéskor napközben is szedtem. Voltak olyan napok, hogy 400 darabot szedtem össze az elején

— magyarázza a kertészkedéssel is foglalkozó tévés, aki egy-két kertészetben vásárolt szert is bemutat videójában. A tévés igazi szakértője lett a meztelen csigák elleni védekezésnek, ugyanis a különböző módszerek kombinálásával valódi eredményt ért el kertjében. Ha bővebben is érdekelnek a tippjei, nézd meg a videóját itt.