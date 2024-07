Elsírta magát a vendég, amikor meglátta, mit tesz a KFC dolgozója

Gyorsétteremben dolgozni bizony nem könnyű. Folyamatosan pörgésben van az ember, rengeteget kell dolgozni, és ebben hamar el lehet fáradni. Hiába vagyunk ugyanakkor fáradtak, a vendégekkel mindig kedvesen és udvariasan kell bánni, még akkor is, ha ők nem így tesznek velünk. Kirk, az egyik KFC gyakori vendége most megható történetet osztott meg. Elmondta, hogy a saját szemével látta, hogy néhány vendég nagyon goromba volt az étterem egyik dolgozójával, az ő kedvességének azonban ez sem vetett véget. Még a durva vendégekkel is rendkívül kedves és melegszívű volt, és az összes többi vendégnek csodálatos kiszolgálást nyújtott. Kirk ezért elhatározta, hogy kedves üzenetet hagy neki. A számlára ezt írta:

Szia, Lynne! Látom, milyen keményen dolgozol. Csodálatos vagy! Csak így tovább!

- írta, és egy szép összegnyi jattot hagyott ott.

A kommentelők egyből lecsaptak a posztra, és elmondták, hogy Lynne az egyik legcsodásabb ember, akivel valaha is találkoztak - írja a DailyStar.