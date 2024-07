"Kétgyermekes apaként is mélységesen elborzaszt" - kitálalt a szakértő a kalandparkos botrányról

Hatalmas felháborodást váltott ki annak a küzdősport-edzőnek a tette, aki egy gondjaira bízott kisfiút bántalmazott a szolnoki kalandparkban rendezett táborban. Hajós István biztonsági szakértő szerint az adott sportág felügyeleti szervének évente-kétévente ellenőriznie kellene az edzőket, akik gyerekekkel foglalkoznak.

- Szerencsére azt kell mondanom, hogy ami történt, nem általános eset, de tény, hogy időről időre kirobbannak olyan botrányok, amelyek azt mutatják, hogy a sportnevelésbe be-bekeverednek olyan személyek, akiknek nem lenne helye a szakmában. A hasonló esetek elkerülése érdekében a szakvezetők folyamatos ellenőrzésére lenne szükség, hisz attól, hogy valaki egyszer megszerezte az edzői képesítést, a személyisége alaposan változhat az évek, évtizedek alatt. Éppen ezért évente-kétévente pszichológiai alkalmassági ellenőrzésen kellene átesnie az edzőknek, a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, hogy kiszűrjék azokat, akik nem alkalmasak a feladatuk elvégzésére - mondta el Hajós István, a Magyar Muaythai Szakszövetség elnökségi tagja

A biztonsági szakértő arra is rávilágított, hogy a szülőknek is érdemes körültekintőnek lenni a táborok kiválasztásakor.

- Sportban jártas emberként és kétgyermekes apaként is mélységesen elborzaszt ez az eset és felháborítónak tartom a történteket. Szülőként számunkra az a legfontosabb, hogy ne történhessen meg még egy hasonló eset egy gyerekkel sem. A szülőknek azt tanácsolom, hogy mindezek ellenére bátran vigyék sportolni és sporttáborba a gyerekeket, ám mindenképpen olyan tábort válasszanak, amelyet olyan sportszövetség szervez, amely a sportág hivatalos magyarországi szakszövetségének égisze alatt működik. Mindenképpen érdemes személyesen is megnézni a tábor helyszínét és beszélni az edzőkkel is, akik a gyerekekkel foglalkoznak majd.