Vége a kánikulának, ekkor jön a lehűlés: a kunmadarasi csordás előre látja, mikor jön a hidegfront

Szerte az országban egyre híresebbé válik az a csordásként dolgozó férfi, aki csupán kedvtelésből figyeli az időjárás változásait, hogy azokról felvételeket készítsen és tájékoztassa a környékbelieket. Kálmán András elmondta a Borsnak, milyen idő várható vasárnap este, és mikor váltja le a kánikulát a lehűlés.

A kunmadarasi csordás jó előre tudja, hogy milyen idő lesz Fotó: Olvasói fotó

A 31 éves férfit már gyermekként érdekelték az időjárás látványos jelenségei, melyekről azóta is szívesen készít fényképeket egészen testközelből. Olyan is megesett, hogy tőle néhány száz méterre csapott be egy villám, amióta egy kicsit talán próbál óvatosabb lenni. Látott ezen kívül már tubát, szupercellát, de tornádót is. A Kunmadarason élő férfi eleinte csak a közelben észlelhető jelenségekre figyelt fel, majd Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére és végül egész Magyarországra kiterjesztette előrejelzéseit.

Már napokkal korábban nézegetem az időjárás jelentéssel foglalkozó oldalakat, figyelem a diagramokat, a modelleket, az ábrákat és keresem bennük a szokatlan jelenségekre utaló jeleket

– mondta a Borsnak András, aki szerint mindez főként akkor érdekes, amikor valamilyen vihar várható.

Sokszor már jó előre észrevehető, ha vihar jön. A jószágok viselkedéséből tudni lehet, mert ingerültebbek, nyugtalanabbak, mint általában

– tette hozzá András, aki ideje nagy részét a természetben tölti.

– A múltkori (pár nappal ezelőtti, országszerte jégesőt hozó) hidegfrontot is tudták előre, már órákkal korábban nyugtalankodtak, így sejthető volt, hogy vihar jön. Meg is írtam, hogy figyelmeztessem róla az embereket és be is jött – András ugyanis nemcsak fotókat és előrejelzéseket készít, hanem tájékoztatja is az embereket, hogy fel tudjanak készülni például a közelgő jégesőre.

Kálmán András a tehenek viselkedését figyeli Fotó: Olvasói fotó

A csordásként dolgozó férfi azt is elárulta, milyen idő várható július 21-én, vasárnap, kora este: – Az Északi-középhegységben és a Tiszántúlon elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északi, északkeleti szél gyenge vagy mérséklet lesz – jelezte előre András, aki ezután azt is elárulta, hogy nagyjából mikor érkezik az a lehűlés, amire már hetek óta várunk az ország nagy részén.

Hétfő tájékán jön majd egy hidegfront, attól kezdve napról napra hűl pár fokot a levegő

– árulta el András, majd folytatta: „A hajnalok is egyre frissebbek lesznek és pár nap múlva már 13 és 18 fok közé megy a hajnali levegő, azaz felfrissülhetünk. Délutánonként elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A következő pár héten belül a 40 fokos meleg már nem fog visszatérni.