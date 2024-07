Elcsomagolhatjuk a fürdőruhát: viharral rúgja ránk az ajtót a hidegfront

A legtöbb embernek a nyár a kedvenc évszaka. Már január óta számoljuk a napokat, hogy mikor érkezik a legmelegebb évszak, amikor más gondunk sincs, csak a strandoláson és a lángosozáson gondolkodni. Egyszerűen imádjuk a végeláthatatlan, forró nappalokat, és a kellemes beszélgetéssel töltött estéket. Nos, a nyár megérkezett, most azonban szembesültünk annak legkegyetlenebb velejárójával: a kánikulával. A hétvégén úgy érezhettük magunkat, mintha az égiek kemencében sütögetnének bennünket. Vasárnap országos hőségriadót fújtak, és helyenként a hőmérséklet még a 37 fokot is elérte. Hétfőn azonban nem fognak örülni a nyár rajongói.

Eső és hidegfront várható / Kép: Köpönyeg.hu

Hétfőn hidegfront érkezik északnyugat felől. Ennek következtében eleinte csak északon borul be az idő és lesznek záporok, zivatarok, később azonban az ország teljes területén szórványosan. Megélénkül az ÉNy-i szél is, és hidegfront szállítja le a hőmérsékletet. Sok helyen továbbra is 35 fok lesz, de bizonyos területeken 23 fokra zuhan a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.hu.