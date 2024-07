Eltűnt a tragikus sorsú Hableány roncsa – Senki sem láthatja többé

Hiába telt el öt hosszú év, az ember még mindig beleborzong. A Hableányon a Viking Sigyn szállodahajó gázolt keresztül 2019. május 29-én, a Duna pesti szakaszán, a Margit hídnál. A tragédiának két magyar áldozata volt, a kapitány és a hajó matróza, velük együtt még 25 dél-koreai turistát nyelt el a folyó. Egy áldozatot a mai napig nem találtak meg, őt öt év elteltével is eltűntként keresik. A Viking kapitányát, Jurij Csaplinszkijt 5 és fél év fogházra ítélték.

Az emlékezés mécsesei a katasztrófa másnapján (Fotó: Bors)

Két hét a hullámsírban

A hajót csak a drámai történések után majd’ két héttel tudták felszínre hozni a Duna magas vízállása miatt. A speciális manőver 2019. június 11-én kezdődött. Reggel 9 óráig 4 holttestet emeltek ki a hajótestből, köztük a hajó kapitányáét, egy 6 éves dél-koreai kislányét és édesanyjáét.

Áldozatok után kutató rendőrségi hajó a Margít híd alatt, nem sokkal a tragédia után (Fotó: Koncz György)

A roncsot először Csepelre szállították, majd később Újpestre került, a hajógyár területén emelték ki. Itt állt majd négy éven át. A tárolás költsége havi 300-400 ezer forint körül mozgott, ezt a szerencsétlenül járt hajó tulajdonosának kellett fizetnie, aki polgári peres eljárásban követelheti vissza a hajó értékét és egyéb költségeit. Közben a roncsot felfedezték maguknak a roncsvadászok is, akik több relikviát is elloptak a testről, így például egy rögzítő huzalt. Több fotó és videó is készült a partra emelt hajó belsejéről, az iszap borította motortérről, a folyó mélyét megjárt poharakról, a hűtőtáskában tárolt Tokaji furmintokról és néhány mentőmellényről. Az már a kiemeléskor is látszott, hogy a test menthetetlen, oldalán hatalmas hasadék tátongott, de az orr részről még úgy vélték, a hajóról leválasztva emlékműként hasznosítható lehet.

Mindez azonban már a múlté: a roncsot tulajdonló cég ugyanis megunta a csillagászati tárolási díj fizetését és elvitette a hajót.

A vége az lett, hogy feldarabolták és beolvasztották

– mondta lapunknak a céghez közel álló forrásunk.