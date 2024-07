„Nem az számít, hogy honnan jössz, hanem, hogy mekkorát tudsz álmodni" – Dorottya Meryl Streep nyomdokaiba lépett

Ilosvai Dóri az esélytelenek nyugalmával vágott neki a Yale színművészeti mesterképzésének, ugyanis semmi realitását nem látta annak, hogy tényleg felvételt nyer a világhírű egyetemre. A körülbelül háromezer jelentkező közül mindössze tizenhat diák jutott be a neves képzésre, Ilosvai Dóri pedig köztük volt. A gödöllői fiatal lány most otthon van a családjával, hiszen hamarosan elkezdődik számára élete nagy utazása, a kaland azonban komoly kihívásokat is tartogat számára, főként anyagilag.

Gödöllői színésznő jutott be a Yale színművészeti mesterképzésére Fotó: Ilosvai Dorottya

Édesanyja álmát váltotta valóra Ilosvai Dóri

Dóri szerint mindegy, hogy ki milyen háttérrel rendelkezik, hogy honnan jön, mert ez nem kell, hogy határt szabjon saját álmainak. Csakis az számít, hogy mekkorát merünk álmodni és mire vagyunk képesek, még akkor is, ha jóval nagyobb az álmunk, mint amit meg tudunk magunknak engedni. A gödöllői fiatal lány ezt be is bizonyította: bár az általános iskolát és a gimnáziumot is Gödöllőn végezte, már a középiskolás éveiben kiutazott Amerikába egy ösztöndíjprogrammal, ahol egy évig tanulhatott. Innen pedig már megállíthatatlan volt. A gimnázium után külföldi egyetemet választott, nem is akármilyet: a New York University Abu Dhabi kampuszán végezte alapképzését, teljes ösztöndíjjal. A magyar tehetség le is diplomázott, mesterképzésnek pedig a Yale színművészeti kurzusát választotta, ahová be is került.

– Olyan programokkal céloztam meg, amik tandíjmentességet is ajánlanak vagy nagyobb ösztöndíjat, mert egy amerikai egyetemről azt tudni kell, hogy borzasztóan drága és külföldieknek nem minden esetben lehet hitelt felvenni, vagy hát nem is minden esetben tanácsos. Más az eljárás és én magyar lányként nem tudok ott élni sok lehetőséggel – nyilatkozta a Borsnak Dóri, akinek a Yale Egyetem ösztöndíjat biztosít, ami fedezi a képzési költségeit és részben a megélhetését, de ez még így sem elegendő az ottani teljes költségekre. A hallgatói vízummal érkező külföldi diákok ráadásul nem vállalhatnak munkát az Egyesült Államokban.

Dóri édesanyja is színésznő szeretett volna lenni, most nyugdíjasként támogatja lányát ugyanezen az úton Fotó: Ilosvai Dorottya

Támogatókat keres a magyar lány

Anyukám álma is az volt, hogy színésznő legyen. Amikor megtudta a hírt, nagyon elérzékenyült. A felvétel hírével egyből szponzorokat, támogatókat kerestem, hogy fizetni tudjam a kötelező biztosítást, a megélhetésemet és, hogy évente haza tudjak jönni anyukámhoz.

– részletezte Dóri, aki elindított egy gyűjtést, hogy magénemberek is támogathassák és sikerrel tudja elvégezni a három évét álmai iskolájában: a Yale-en.