Gyászol a filmszakma: elhunyt Medvigy Gábor

Megrendülve tudatjuk, hogy szeretett barátunk, kollégánk, egyesületünk alapító tagja, Medvigy Gábor augusztus 27-én, 66 éves korában elhunyt

- közölte Facebook-oldalán a HCA-Magyar Filmoperatőrök Egyesülete pár órával ezelőtt.

Medvigy Gábort négyszer is az év operatőrének választották. Fotó: Pexels

Medvigy Gábort a magyar filmkritikusok négyszer is az év operatőrének választották, Balázs Béla-díjas operatőr, fotóművész, érdemes művész volt. A Magyar Filmoperatőrök Egyesületének egyik alapítójaként is ismert alkotó vasárnap hunyt el a szervezet bejegyzése szerint.

1979-ben tett fényképész vizsgát, majd a Mafilm munkatársa lett. 1986-ban, a Színház- és Filmművészeti Főiskola operatőri szakán, Koltai Lajos osztályában végzett. Tarr Béla három világhírű alkotását (Kárhozat, Sátántangó, Werckmeister harmóniák) is fényképezte, de az ő nevéhez fűződik a Töredék vagy a Dolina című filmek képi világának megalkotása is. Dolgozott Kamondi Zoltánnal (Halálutak és angyalok), Makk Károllyal (Magyar pizza) és Janisch Attilával (Hosszú alkony) is.

Medvigy Gábor ismert operatőr munkásságát 1992-ben Balázs Béla-díjjal, négy alkalommal pedig a Filmkritikusok Díjával (1989, 1995, 2000, 2008) ismerték el. 2009-ben érdemes művész díjat kapott. Az utóbbi években egyre több diáknak adta át tudását, tanított a Budapesti Metropolitan Egyetemen, a Lumiere Filmiskolában és a Babes-Bolyai Tudományegyetemen - közölte az MTI.