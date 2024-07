Balogh Levente lova vagy Géza lesz a fejedelem?

Július 5-én, pénteken 18 órától az angol agarak nyitját a programot. Az ország hat leggyorsabb agara méri össze erejét a 480 méter hosszú távon. Idén ki lesz a Kincsem Park – Agár Derby győztese? Szombaton az ügetőlovakra fókuszálunk, a négyévesek a 110. Magyar Ügetőderby-ben döntik el, hogy a jók közül ki lesz a legjobb a legfontosabb versenynapon Eternal Flame, Eternity Bar, Eastwood, Éjjel hölgy és Enjoy képviseli a legjobb esélyt. A zárónapon vasárnap július 7-én, a versenyek versenyében keressük hazánk leggyorsabb hároméves angol telivérjét. Cél a győzelem és a halhatatlanság: 102. Magyar Derby-ben 2400 méteren két és fél perc alatt minden kiderül. A verseny legnagyobb esélyese a tavaszi nagydíjak győztese Géza, aki fejedelem lehet a Derby után, ha ott is győzne. Legnagyobb riválisa a Szentkirályi Ásványvíz tulajdonosának, Balogh Leventének a lova, Flying Aquangel lehet, akit most is olasz világklasszis lovas, Alberto Sanna fog lovagolni. Vajon ki fog ünnepleni a klasszikus verseny után? A két favoritra Carreras és a három kanca Hala Hala, Hermion és Tunézia lehet veszélyes.

Ezt a programot kár lenne kihagyni!

Az elegáns öltözet és kalap a Derby hétvége jellegzetes eleme, szombaton és vasárnap kalapszépségverseny színesi a programot. Idén ki lesz a Lady Derby és a Mr. Derby? Az ingyenes belépéssel mellett, izgalmas futamokkal, komoly nyerési lehetőséggel, divatbemutatóval, tacskó versenyekkel, színes gyerek programokkal és finom falatokkal várja a család apraját és nagyját a Kincsem Park. Most már hagyomány, hogy a Derby futam előtt vasárnap a Gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály tart látványos bemutatót. A felhőtlen szórakozást Rakonczai Imre blue piano koncertje teszi teljessé a versenynap végén.

Július első hétvégéjén Szerencsejáték Zrt. – Derby és Divat Fesztivál a Kincsem Parkban. Sport, játék, szórakozás az egész családnak!