Szolgálat közben, 40 fokban kapott hőgutát a kiskunhalasi postás – százak gyászolják Imrét

Hatalmas csődület támadt szerdán, még július 17-én Kelebia utcáin, ahol egy élet és halál között lebegő postásra bukkantak a délutáni forróságban. Mint arról a Bors is írt, a férfit Kiskunhalasról vezényelték át pár napra Kelebiára, ahol helyettesítést vállalt. Azon a tragikus napon, ahogy mindig, reggel óta kerékpárral hordta ki a leveleket, miután busszal utazott Kiskunhalasról Kelebiára.

Imrét szerették és becsülték Kiskunhalason. Halála összetörte a helyieket Fotó: @Pexels

Úgy tudni, hogy az élettelenül a földön heverő férfit egy járókelő szúrta ki a tűző napon, ő hívta a segítséget is hozzá. Információink szerint aznap is rekkenő hőség volt, a terület egyes részein a 40 fokot is meghaladta a hőmérséklet. Nem csoda, hogy a hőgutát kapott férfi teste is valósággal tüzelt:

úgy tudni, hogy közel 43 fokról próbálták őt visszahűteni.

A mentősök a helyszínen még stabilizálták az állapotát és helikopterrel a kiskunhalasi kórházba vitték, ahol azonnal az intenzív osztályon helyezték el. Bár itt mindent megtettek érte, életét már nem lehetett megmenteni: szervezete nem bírta a harcot, és a kórházban elhunyt.

A halasiak összetörtek, ugyanis rengetegen ismerték és szerették a jó kedélyű postást, R. Imrét. Úgy tudjuk, hogy a 60 éves férfi már évtizedek óta kézbesítette a leveleket, a környéken szerették és becsülték őt. A férfit most több tucat ember gyászolja, ugyanis napi szinten találkoztak vele:

Érthetetlen, ami vele történt. Nagyjából negyven éve dolgozott postásként, nemsokára nyugdíjba ment volna szegény

– mondta egy halasi lakos a köztiszteletben álló postásról, aki már alig várta, hogy élvezhesse nyugdíjas éveit.

Hozzáfűzte, hogy Imre nem volt rossz fizikai állapotban: a helyiek mindig korához képes fitt és jó állóképességű férfinek látták, aki nagy területen dolgozott zokszó nélkül, hosszú éveken keresztül.

Aznap borzalmasan meleg volt, ha jól emlékszem, vörös riasztás is történt. Nem értem, miért kellett kiengedni ilyen időben

– tette hozzá.

A Magyar Posta közleményt adott ki az ügyben, melyben azt mondják: megrendítette őket a tragédia:

- A július 17-én, Kelebián rosszul lett kézbesítőnél is volt megfelelő mennyiségű védőital. Bár a kiérkező mentők mindent megtettek állapota stabilizálásáért és sikerült kórházba szállítani, a munkatársunk ma reggelre elhunyt. Az eset kivizsgálása jelenleg zajlik. A Magyar Posta őszinte részvétét fejezi ki a családnak és a hozzátartozóknak – írták hosszú közleményükben.