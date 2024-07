11 milliós jutalom jár járatritkításért Budapesten: Karácsony 200 millióval tömte ki a spanokat

Míg az a nagy kérdés a Városházán, hogy a csőd szélén lavírozó főváros hogyan húzza ki az év végét pénzügyileg, addig Karácsony Gergely összesen 200 millió forinttal tömte ki ismét a haverokat - írta meg elsőként a Mandiner.

A főpolgármester tavaly óriási botrányt robbantott azzal, hogy míg eladósította Budapestet, addig hitelből fizetett prémiumot kedvenc kádereinek. Most is ugyan ez a helyzet, de már fifikásabb volt Karácsony, inkább előremenekülve és áldozati pózban ő jelentette be a döntését, miszerint 200 millió forint jutalmat ad a közcégek vezetőinek. Így fordult elő az is, hogy az utasokat lepulykázó Walter Katalin mesés összeghez jutott. A BKK vezére a havi 2,8 milliós fizetése mellett 11,6 millió forintot tehet zsebre most, miközben év elején járatritkítási csomagot akart átnyomni sunyin a budapestieken. Mártha Imre, a luxuséletet élő budapesti közművezér is kapott "szerény" 11,7 milliót és a sornak még nincs vége...

Csőd szélén a város, de Karácsony Gergely ismét megszórta jutalommal a haverokat Fotó: Ripost

Vitézy Dávid, az alig pár száz szavazattal alulmaradó volt főpolgármester-jelölt szerint, csúsztatás lehet Karácsony érvelése, ezért is kéri, hogy a főpolgármester az összes jutalomra vonatkozó dokumentumot hozza nyilvánosságra...

Adósságban a város, de 200 milliós prémiumra azért futja

Akár milliárdos is lehetett a kamata annak az 50 milliárdnak, amelyet a csőd szélén vergődő Karácsonyék a tavalyi trükkös hitelfelvétel (faktorálás) után visszafizettek a hitelintézeteknek. A helyzet azonban nem változott a pénzügyi trükközés ellenére sem. Az idén befolyó iparűzési adóból ugyan fedezték Karácsonyék a tavalyi kötelezettségeket, de ennek az az ára, hogy az ideieket már májusban sem tudta fizetni a Városháza. Ezért májusban újabb trükkös hitelhez folyamodtak, azaz újabb 50 milliárddal adósították el a bankok felé Budapestet. Ezt talán vissza tudja fizetni ősszel a főváros, de akkor szintén elkölti erre az akkor befolyó iparűzési adót. Vagyis ördögi körbe kerültek, mindig előre költik el a bevételt. A pénzügyi szerencsétlenkedés miatt, az új közgyűlés az évet nagyon nehezen fogja tudni megoldani. Ezért is közölte inkább előre a főpolgármeser Facebook-oldalán a jutalomosztást, hogy elkerülje az újabb botrányt.