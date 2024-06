Várkonyi Andrea nemes cél mellé állt

A program legfőbb céljaként az érzékenyítést és a közösségépítést jelölték meg a szervezők, de fontos elképzelés, hogy az alapítvány kétegyházi székházában tornaszobát alakítsanak ki. A Kisangyalok II. Családi Napját fővédnökként segítette dr. Várkonyi Andrea, aki elárulta: férjével, Mészáros Lőrinccel együtt komoly szerepet vállalnak rászorulók, illetve civil kezdeményezések támogatásában.

Fotó: Kondella Misi Photography

– A karitatív gondolkodás magánemberként és három alapítvány elnökeként is nagyon közel áll hozzám. Édesanyaként pedig elmondhatom, hogy nagyon szívesen megyek olyan helyre, ahol gyerekek vannak – magyarázta a BEOL-nak Várkonyi, aki arról is beszélt: Békés megyéhez is sok kötődése van: szülei nagyjából harminc évvel ezelőtt költöztek Szegedről Békésbe, édesanyja a gyulai kórházban, édesapja a békéscsabai kórházban dolgozott osztályvezető főorvosként. Így nagyon gyakran járt náluk, sőt, a békéscsabai kórházban még gyakorlaton is volt egyetemista korában.

– Én is orvos lettem, és az életem része lett, hogy segítsek másokon. Később pszichológus lettem, ami ugyancsak ezt a célt szolgálta. Amikor már olyan helyzetbe kerültem, akkor tévésként is igyekeztem segíteni akár különböző szervezeteknek, akár magánembereknek. Az utóbbi időben a férjemmel összefogva mindezt nagyobb volumenben és alapítványi szervezeti szintre emelve tudjuk megtenni. Mostanra három alapítvány elnökeként is dolgozom, amelyeken keresztül nagyon sok és sokféle önhibáján kívül nehéz helyzetbe került családnak és beteg gyermeknek, felnőttnek tudunk támogatást nyújtani – magyarázta.

A gyulai program kapcsán elmondta, helyi kötődése mellett azért különösen fontos számára a kezdeményezés, mert az egészségügyhöz kapcsolódó kérdések nagyon közel állnak hozzá, abban van leginkább otthon.

A jótékonysági eseményről ide kattintva, a BEOL oldalán lehet bővebben olvasni, ahol számos fotó is végignézhető a Kisangyalok II. Családi Napjáról.