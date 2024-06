Gyerekekkel a hátsó ülésen okozott balesetet, majd egy házfalnak csapódva állt meg a sofőr Tompán

Súlyos baleset történt pénteken Tompán, ahol egy osztrák rendszámú autó először egy másik kocsinak hajtott, majd egy fának és egy házfalnak csapódva állt meg. Mindkét járműben utazott kisgyermek. A vétlen autóban, amely az árokba borult és a motorházteteje is leszakadt, egy anya és lánya ült. Ők megsérültek, kórházba is vitték mindkettejüket a mentők. A másik kocsiban három gyermek volt, valamint a szüleik. Ők nem sérültek meg. A Tények információi szerint az osztrák rendszámú kocsi sofőrje egy kereszteződésben nem adta meg az elsőbbséget a másik autónak, pedig erre még tábla is figyelmeztet, ez vezetett a balesethez.