Rettenetes tragédia történt: balesetben meghalt az ország kedvenc sztárséfje

A gasztrokultúra manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap az emberek életében. Az evés már nem csak az életben maradás miatti szükségszerű tevékenység, hanem élvezet, hobbi is. Sokan keresik a jobbnál jobb helyeket, hogy igazán finom falatokat kóstoljanak. Ha valaki Angliában, Manchesterben járt, szinte biztos, hogy betért az egyik keleti étterembe, a Sexy Fish-be, mert Marcin Blok az ország egyik legkiválóbb sushiszakácsa. Sajnos azonban a sztárséf balesetben elhunyt. A Mirror információi szerint a séf soha nem fogyaszt alkoholt, most azonban lehúzott egy üveg Jack Danielst, ebből kifolyólag elesett és meghalt. Felesége talált rá a holttestére.

Sexy Fish chef, 42, dies after downing a bottle of Jack Daniels on a bench https://t.co/Xrh5zXKu6T — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) June 15, 2024