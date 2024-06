„Az angyalokkal muzsikál ezek után” – gyászol Miskolc, elhunyt a város legendás zenésze

János bácsi nagyon szerette az állatokat, több szarvasmarhát és lovat is tartott, miután tanyájukat elvették tőlük a szocializmusban Fotó: Olvasói fotó

„Az angyalokkal muzsikál ezek után"

– Édesapám nagyon sok szeretetet kapott az emberektől és úgy gondolom ő is sokat adott. A kis pénznek is örült nagyon, amit kapott játékáért, hiszen mindig is szerényen éltek. Mezőnagymihályon laktak, ő onnan járt be Miskolcra, ami 40 km – részletezte ifjabb Kiss János, aki édesapja halála után úgy döntött, hogy a Toti pékség elé kiteszi édesapja kis asztalát, amin mindig játszott, mécsest gyújt az emlékére és kihelyez egy képet, egy kis ismertető szöveggel, hogy az emberek lássák, ki is volt az, akinek muzsikája összeforrt Miskolc belvárosával. Az emlék helyet látva rengeteg helyiben feltörtek az emlékek János bácsiról. Többen is úgy vélik, hogy emléktáblát vagy szobrot érdemelne az idős úr.

Már csak az asztala, a ráhelyezett mécses és fotó jelzi, hogy egykor hol zenélt János bácsi Fotó: Olvasói fotó

– Örök nyugalmat, szívből örülök, hogy kezet foghattam vele, hiányozni fog Jani bácsi – írták a miskolciak a közösségi médiában.

Elhallgatott a muzsika. Elszorul a szív. Az emlék megmarad. Karácsonykor még eljátszotta nekünk a Mennyből az angyalt. A kisunokámmal még énekeltünk is hozzá. Ezentúl fent zenél a szférákban

– Azt gondoltuk természetes, hogy Ő van. Hogy minden nap ott ül és játszik, és ez holnap, meg a jövő héten is így lesz, meg azután is... Része volt a mindennapoknak, a belvárosiak életének. Nagyon fog hiányozni... ahol ült az már mindig az övé marad. Nekem biztosan. Ahányszor csak odanézek, én már csak őt fogom ott látni magam előtt – vettek örök búcsút János bácsitól a helyiek, akik emlékében örökké megmarad Kiss János és a mindig nyugalmat és boldogságot adó örök citeraszó, ami ezután a Mennyországban zeng majd tovább.