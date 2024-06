Menczer Tamás: Vasárnap mindenkinek ott kell lenni, aki békét akar

Folytatódik az Egymillió találkozás napja. Mint arról korábban beszámoltunk, Menczer Tamás és kollégái összesen egymillió embert keresnek fel a szombati nap folyamán. "Ma az ország minden pontján békepárti emberek találkoznak, beszélgetnek, a Békemenet után ma újra megmutatjuk az erőnket" – magyarázta reggeli Facebook-bejegyzésében a politikus, aki ezután az ország több pontjára is ellátogatott. Bejelentkezett többek közt Szentendréről és Vácról, most pedig Budapest VII. kerületéből, azaz Erzsébetvárosból, ahol Deutsch Tamás társaságában számolt be a kerület lakóinak véleményéről a jelenlegi helyzettel kapcsolatban.

– Erzsébetvárosban is csak a mai napon sok ezer erzsébetvárosit kerestünk föl. Az az igazság, hogy Erzsébetvárosban is hangos a békepártiak akaratnyilvánítása, úgyhogy bizakodó vagyok a holnapi választást illetően.

Az itt élőknek elegük van a dollárbaloldal magatartásából, akik az Európai Parlamentben minden háborúpárti javaslatot támogattak, és elegük van abból, hogy mindenféle újdondász baloldali pártok már a békepárti kampányt is be akarják tiltani, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok.

Itt, Erzsébetváros is hozzáteszi a holnapi remélt sikerhez a magáét – magyarázta Deutsch, Menczer pedig a következőkkel búcsúzott: