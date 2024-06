"Két nap után házasodtunk össze: félek elmondani bárkinek is az igazat"

Úgy érzi egy újdonsült feleség, soha nem volt olyan boldog, mint most. Örömét azonban mégsem meri megosztani szinte senkivel sem, párjával ugyanis nem megszokott körülmények közt ismerkedtek meg, és ami még fontosabb: nem a megszokott tempóban zajlottak az események. Két nappal azután ugyanis, hogy először találkoztak volna személyesen, már házasok voltak – ami könnyen lehet, hogy rekord. Ha nem is az, biztosra vehető, hogy a család és a barátok ferde szemmel néznének rájuk, és arról beszélnének nekik: hatalmas hibát követtek el. A 19 éves nő a Reddit vallomásokat összegyűjtő aloldalán számolt be nem szokványos szerelmi történetükről.

Alig ismerték meg egymást, máris egybekeltek Fotó: Pixabay

Mint elárulta: az online térben jó ideje ismerték már egymást a férjével a Stardew Valley nevű számítógépes játéknak köszönhetően. Egyszer azonban a 20 éves férfi előállt azzal a kérdéssel, mi lenne, ha találkoznának. Így is lett, ezzel azonban úgy felgyorsultak az események, amire előtte egyikőjük sem számított.

Amikor először megöleltük egymást, már ott éreztük, hogy ez valami különleges dolog, de nem akkor szerettem bele. Miután eltöltöttünk egy napot együtt és egy csomót beszélgettünk, azt mondtam neki, "bárcsak hozzámehetnék egy olyan pasihoz, mint te vagy", erre ő: "Igazán?! Akkor gyere hozzám!" Másnap reggel összeházasodtunk

– idézte fel a történteket, hozzátéve: noha rettenetesen boldog, szinte senkinek nem számolt be a házasságkötéséről. Fél, hogy ítélkeznének felette, kritizálnák, hogy nem is ismerik egymást. Legfőképp attól tart, szeretett nagymamája mit szól mindehhez. 13 éves kora óta, anyukája halála után ugyanis ő volt az, aki felnevelte, és mindig is nagyon féltette.