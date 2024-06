"Most közölte az orvosom, hogy mennyi időm van hátra, de talán még soha nem voltam ennyire boldog"

A mindössze 36 éves, brit Abi Felthammel néhány nappal ezelőtt közölte az orvosa, hogy nem több, mint 15 éve lehet hátra, mielőtt az életét követelné a harmadik stádiumú agydaganata. A fiatal lány azonban nem esett kétségbe, ugyanis néhány évvel ezelőtt megpróbálkozott már egy öngyilkossággal, azonban szerencsére azóta sikerült rátalálnia a boldogságra. Abi úgy érzi, hogy ha holnap jönne el vége, akkor is elégedetten távozna, ugyanis sikerült megváltoztatnia az életét az elmúlt években, és minden káros szenvedélyétől és mentális problémájától meg tudott szabadulni. A jövő héten ünnepli például a józansága 4. évfordulóját.

A Metro magazin számolt be a halálos beteg nő történetéről. Mint írták, Abi 22 éves volt mindössze, amikor a saját édesapja öngyilkosságot követett el. Ezután kezdődött az igazi lejtmenet a nő számára, aki a drogokban és az alkoholban keresett vigaszt a fájdalmára. A húszas éveit szinte végig kábítószerek hatása alatt töltötte, és pszichiátriai osztályra is került 2020-ban, miután kitört a koronavírus-járvány, ami külföldön érte a lányt, távol a családjától.

Teljesen elvesztettem magam. Öngyilkos gondolataim voltak és depressziós voltam. Elkezdtem cracket szívni, mert az alkohol már nem hatott. Nem érdekelt, hogy élek-e vagy meghalok, nem törődtem többet magammal, elveszítettem az élni akarásomat

– emlékezett vissza arra az időre Abi. Amikor végre hazakerülhetett a pszichiátriáról, egy borosüveggel a kezében üldögélve a gyerekkori szobájában döntötte el, hogy vagy véget vet az életének, vagy megpróbálja a nulláról újrakezdeni.

– Szépen lassan szabályokat hoztam az életemben, lemondtam az alkoholról, a koffeinről, a drogokról, ez egy vad menet volt. Elmondtam az édesanyámnak is, hogy józan akarok maradni, ő is segített. Lépésről lépésre megváltozott az életem, és miután én is pozitívabban kezdtem el gondolkozni, egyenesbe került az életem és rám talált a szerelem is – mondta el a nő lapnak.

Négy évnyi józanság és boldogság után azonban az élet úgy döntött, hogy még egyszer próbára teszi Abi hitét és akaraterejét.