"Ez a betegség nem diszkriminál" - félmaratonja után tudta meg a fitneszguru: rákos

Az egészségesen való étkezés, létezés sajnos nem zárja ki azt, hogy minket is elérjen egy halálos kór. Így járt Govind Sandhu is, aki egy félmaraton lefutását követően jött rá, négyes stádiumú, rákos daganatos beteg. A 38 éves férfi Instagramon vallot tkövetőinek arról, hogyan is jött rá, limfómás, ami miatt tumorok keletkeztek a szervezetében.

Egészséges életmódja ellenére is rákos lett. Fotó: pexels

Govind kiemelte, semmilyen tünete nem volt, csupán annyi, hogy az elmúlt hat hét során nem érezte jól magát, majd a félmaraton után észrevette, hogy bedagadtak a térdei. Ennek azonban nem tulajdonított komolyabb jelentőséget a hosszú futást követően. Egy idő után azonban rendkívüli izomfájdalmai lettek, ami mellett még izzadt is. Úgy fogalmazott, úgy érezte magát, mintha covidos vagy influenzás lenne. Négy hét alatt olyan szinten tönkrement, hogy orvosi segítségre lett szüksége - írja az UNILAD.

Végül több orvosi látogatás, rengeteg vérvétel, scan, biopszia után kiderült, rákos, sőt még probléma van a szívével és a hasnyálmirigyével is. Épp ezért óvatosan kell majd bánni nála az agresszív kemoterápiával, amit nemsokára elkezd. Addig is szteroidkat és antibiotikumokat adtak neki.

Kérdés nélkül életem egyik legnagyobb kihívása előtt állok. Egy részről nem akarom elhinni, ami velem történik, de másrészt, ezt nem én kontrollálom. Már feldolgoztam a dolgot és a kérdést, miért én. Ez a betegség nem diszkriminál még akkor sem, ha én megtettem mindent annak érdekében az életmódommal, hogy elkerüljek. Úgyhogy járjatok kivizsgálásokra, vérvételekre. Ha beteg vagy, igenis is figyelj oda rá és ne csak legyints rá.

- közölte Instagram-videójában, amit így zárt: