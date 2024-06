„Kitalált események, hazugságok” – Verstappen barátnőjének elege lett, borította a bilit

Kelly Piquet és Max Verstappen 2020 óta alkotnak egy párt. A háromszoros világbajnok Nelson Piquet idősebbik lánya korábban egy másik Forma–1-es pilótával, Danyiil Kvjattal is kapcsolatban volt, tőle gyereke is született. Kelly nemrég megcsalási botrányba keveredett, amiről hetekig hallgatott, most azonban megtörte a csendet.

Kelly Piquetnek elege lett az ellene felhozott vádakból Fotó: AFP

Natalie Siffermann, Jerome D’Ambrosio (szintén volt F1-es) volt felesége azt állította, hogy Piquet megpróbálta elszeretni a férjét, még akkor, amikor házasok voltak.

Ő egy szörnyű emberi lény. Teljesen tönkretette egy barátom karrierjét is, irigységből

– írta TikTokon Natalie Siffermann. A pletykák egyre jobban felerősödtek, úgyhogy Kelly úgy érezte, itt az ideje tiszta vizet öntenie a pohárba és az Instagramján hosszú posztban reagált minden vádra.

Három éve próbálom hárítani a nagyon különös és elszomorító vádakat, híreszteléseket, kitalált eseményeket, hamisságokat, szerkesztett fényképeket…nevezzük őket akárhogy

– kezdte Kelly Piquet, akinek az írását az Origo szemlézte.

„Ezalatt csöndben maradtam és nem vettem fel a kesztyűt a nevetséges állítások ellen. Az utóbbi hónapokban újabb szintre lépett a lejáratás, és akik ismernek engem, tudják, sosem cselekedtem volna úgy, ahogy a bennük megfogalmazott szituációkban történt. Nem vagyok tökéletes, de büszke vagyok az értékrendemre, a morálomra, a cselekedeteimre.”

Posztja alá a háromszor világbajnok Verstappen is komment, aki határozottan kiállt a szerelme mellett. „Ennek véget kell vetni. Az Instagramon és a TikTokon bizonyos személyek hamis vádakat fogalmaznak meg, ami egyszerre őrjítő és nevetséges. A gyűlöletnek nincs helye a világunkban. A családban tudjuk, mi az igazság, és nagyon boldogok vagyunk együtt. Szeretlek” – írta Max Verstappen.

A bejegyzés óriási sikert aratott, a cikk megjelenéséig 145 ezer like és több mint 4500 komment érkezett, aminek az elsöprő rész Kellyt támogatta.

