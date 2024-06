Családi házba csapódott egy kamion Balatonbozsokon – így él most az otthonát vesztett család

Szerencsétlen eseménynek lehettek tanúi május 8-án a Balatonbozsokon élők. A 64-es főúton, a település belterületén, egy nyerges billencs oldalról behajtott egy házba. Még szerencse, hogy a balesetkor senki sem tartózkodott otthon. Elmondások szerint, a sofőr rosszul lett a volán mögött, ezért történt a baleset. Az anyagi kár rendkívül jelentős, és az otthonát vesztett családnak most nagy szüksége van a segítségre.

Hatalmas károkat okozott a kamion Fotó: Facebook/Gyűjtés a balatonbozsoki kamionbaleset károsultjainak

Összefogott a község, hogy segítséget nyújthassanak annak a családnak, akiknek házukba egy rakomány nélküli nyergesvontató csapódott be. A kamion lesodródott az útról , átszakította a drótkerítést és teljes gőzzel hajtott be a ház udvarába, majd a ház falába is, teljesen lakhatatlanná téve azt. A hatalmas zajra a szomszédok is felfigyeltek.

Pont jöttem ki a kukáért és az előszobában voltam, amikor nagyon nagy csattanás volt. Berohantam a fiam szobájába, hogy megnézzem minden rendben van-e vele, majd kinéztem az ablakot és megláttam a kamiont...

– mesélte a szemben lakó szomszéd a TV2 stábjának.

A szomszéd elmondta, hogy azonnal segíteni akart, ám látta, hogy már több autó is megállt, így megnyugodott. A kamionsofőrnek hatalmas szerencséje volt, ugyanis a helyszínen egy szabadnapos siófoki hivatásos tűzoltó mentette ki őt a vezetőfülkéből, majd áramtalanította az épületet és a gázt is elzárta. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni egy nagyobb katasztrófát, de a ház helyreállítása még így is hosszú és költséges folyamat lesz.

Az adománygyűjtő oldal a mindennapos terhek megkönnyítésére szolgál, kizárólag ezen okból lett létrehozva a számlaszám

– írták a segítők a közösségi oldalon.

A kamion megrongált egy villanyoszlopot is és a kereke beszakította a vízóraaknát, a vezetéket a siófoki hivatásos tűzoltók szerszámmal szorították el. Az egység áramtalanította a nyergesvontatót, amelynek sérült üzemanyagtartályából felfogták a szivárgó gázolajat. Az épület a helyreállításáig lakhatatlan, ezért a tulajdonosok ideiglenesen rokonokhoz költöztek.

A család jelenleg támogatásra szorul. A ház statikai vizsgálata alapján az épület lakhatatlanná vált, így szükségük van arra, hogy közösségi erővel megkönnyítsük a mindennapos anyagi-, illetve lelki problémáikat.

– olvasható a gyűjtésre létrehozott közösségi oldalon.