"Még jó, hogy letiltották a többi tranzakciót!" - megcsapolták az Apple Pay felhasználóinak számláját egy hiba miatt

"Ha a bankom nem reagál gyorsan és én nem fogok gyanút, több pénzemet is elvihették volna" - panaszolta a Borsnak egy olvasó István. Tegnap este robbant a hír, miszerint az Apple Pay akár súlyos összegekkel is megcsapolhatta a felhasználói pénztárcáját. Az ügyre azonnal reagált több pénzintézet is és azonnal intézkedett, felvették a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Képünk illusztráció. / Fotó: Vasin Lee / Shutterstock (Illusztráció)

Az Index információi szerint az érintett tranzakciók kizárólag korábbi vagy jelenleg meglévő előfizetésekhez vagy vásárlásokhoz kapcsolódnak, téves technikai ismétlődéssel. Fizikai terminálokon történő vásárlások vagy készpénzfelvételes tranzakciók nem érintettek.

Ezt olvasóink is alátámasztották nekünk, akik elmondták, hogy előfizetéseiknek megfelelő összegeket vont le akár többször egymás után is a szolgáltató.

Ferenc lapunknak elmondta, hogy június 1-én vont le tőle az Apple, amit 15-én egy az egyben vissza is fizetett számára. Az összeg 5990 Ft volt, amit minden hónapban le szokott vonni tőle az előfizetésre a szolgáltató, éppen ezért nem is fordult az Apple Pay-hez, de ezt az összeget most ismét levonták, kétszer is, amit nem vett észre. Szerencsére a visszautalás anélkül történt meg, hogy jelezte volna azt a szolgáltatónak, hogy hiba történt.

István szintén hasonlóan járt, először egy sms-t kapott.

Először egy 2490 forintos összeget vontak le tőlem, azt hittem, valamelyik előfizetésem lesz az. Majd jött még egy sms, ami most már egy 3490 forintos összegről szólt és rá egy percre még egy üzenet jött, egy újabb 3490-es összegről. Felhívtam őket, az ügyfélszolgálaton pedig elmondták, hogy csak az első összeg, a 2490 forintos tranzakció látszik. Tájékoztattak, hogy a protokoll szerint ki fogják vizsgálni az esetet és 48 órán belül visszahívnak. A diszpécser elmondta, hogy felvették a kapcsolatot az Apple Pay-el és letiltották az összes kimenő tranzakciót a következő napokra, amíg a probléma el nem hárul

– számolt be István, aki sajnos még nem kapta vissza a pénzét.

A Facebook bejegyzésünk alatti kommentekből is kiderült, hogy 4490 forintos összegeket gyakran vontak le a felhasználóktól, mint például Reginánál, Attilánál és Lauránál. Viszont sokaknál a felhő tárhely bővítésének párszáz forintos összegét vonogatják csak le, egymás után többször is. Bernadett egyik beküldött képernyőfotóján láthatjuk, hogy az Apple többször is próbált pénzt levonni a számlájáról, több mint 20 ezer forint értékben. Melindát közel 100 ezer forint értékben rövidítette volna meg a szolgáltató.