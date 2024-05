„Nekem anyukám a mintaédesanya” - Exkluzív anyák napi interjú Szentkirályi Alexandrával, édesanyjával és lányával

Nekem édesanyám a mintaanyuka. Anyukám nagyon családcentrikus, a saját szempontjait mindig háttérbe szorította miattunk. A húgommal mindig azt éreztük, hogy mi voltunk és vagyunk is a legfontosabbak neki. Ez a legfontosabb szerintem, amit próbálok én is Panninak megadni és éreztetni vele, hogy bármi is történik, bármilyen is az életünk, ő mindig az első helyen áll