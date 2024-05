Szentkirályi Alexandra: „Haladni fog ez a város a szó szoros és átvitt értelmében is”

"Azt ígérem, hogy ha én leszek a főpolgármester, haladni fog ez a város a szó szoros és átvitt értelmében is, meg fog szabadulni a bénító közlekedési káosztól, tiszta, rendezett közterek fognak minket várni" - mondta el Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje szerdán, a Városligetben tartott sajtótájékoztatóján.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje (b) a Városligetben, ahol később sajtótájékoztatót tartott 2024. május 1-jén. / Fotó: MTI - Purger Tamás

A főpolgármester-jelölt hozzátette, ha ő nyeri a főpolgármester-választást, onnantól "nem Gyurcsány Ferenc emberei fogják a városházán foglalni azokat a helyeket, amiket azok elől vesznek el, akik dolgozni szeretnének ezért a városért, többek közt én és a kollégáim is ilyenek vagyunk".

Kijelentette: a következő napokban és hetekben azon fog dolgozni, hogy minél többet beszéljen Budapest ügyeiről, a fővárost érintő saját terveiről, és a Gyurcsány-Karácsony koalíciót megszüntesse a városházán. "Lehessen végre a budapestiek valódi ügyeivel foglalkozni ahelyett, hogy most Gyurcsány Ferenc ügyei élveznek prioritást. Én erre készülök, erre vállalkozom" - emelte ki.

Szentkirályi Alexandra arról is beszélt, hogy a Városligetben egy másik rendezvényen újabb bizonyítékát láthatják az emberek annak, hogyan "borul össze a Gyurcsány-Karácsony koalíció", amire az elmúlt hetekben is volt példa, hiszen közös kampányrendezvényt is tartottak. "Ezek után nem is lepődhetünk meg azon, hogy nem csak a munkanapjaikat, hanem a munkaszüneti napot is együtt töltik a Városligetben" - jegyezte meg a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje.

Úgy fogalmazott, "volt képük ezt az eseményt abba a Városligetbe szervezni, amit egyébként a kormány újított fel, az akkori fővárosi vezetés aktív együttműködésével".

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje (b2) a Városligetben, ahol később sajtótájékoztatót tartott 2024. május 1-jén. Mellette Sára Botond, a Fidesz józsefvárosi polgármester-jelöltje (b) és Böröcz László, a Fidesz I. kerületi polgármester-jelöltje (b3). / Fotó: MTI - Purger Tamás

A tízéves Liget Projekt keretében egy világszínvonalú, a budapestiek által is nagyon kedvelt kulturális fejlesztés valósult meg. Megújult többek közt az Olof Palme ház, felépült a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, valamint egy nagy játszótér, amelyet "imádnak a budapesti szülők és gyerekek". A fejlesztések keretében a Városliget több mint negyedmillió négyzetméter zöldfelülettel bővült, 72 000 négyzetméter burkolt felületet bontottak el, több mint 500 lombos

"Azt hiszem, hogy a budapestiek minden nap, amikor használják a ligetet, akkor szavaznak a lábukkal, és amellett szavaznak, hogy ez egy jó beruházás, jó projekt volt" - hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: "ugyanezek az emberek, akik néhány száz méterre tőlünk, Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc városligeti majálist tartanak, ők voltak, akik gyakorlatilag a fákhoz kötözték magukat anno, hogy ez a projekt ne valósulhasson meg". Úgy vélte, ez a hozzáállás az, ami most is egy helyben toporogva tartja Budapestet, "hogy ne épüljön semmi, és aki valamit akar csinálni, az inkább ne csináljon semmit".

A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje jelezte: a következő napokban és hetekben is járja majd a fővárosi kerületeket és folytatja a kampányt.