"A barátnőm nem akar lefeküdni velem – ez már négy éve tart"

Amióta az interneten is nyíltan beszélnek kapcsolatuk pikáns titkairól – egész konkrétan a pikáns részek teljes hiányáról! –, azóta értetlenség és gyűlölet veszi körül őket. A fiatal pár ugyanis felvállalta, hogy ők bizony nem szexelnek egyáltalán, és nagyon valószínű, hogy soha nem is fognak. Ezt persze nem csak a kívülállóknak nehéz elfogadniuk. Sam és Conor 2020-ban kezdtek el randizni. A lány már az elején közölte a sráccal, hogy a szex szóba sem jöhet köztük, bármennyire is közel kerüljenek egymáshoz, ő ugyanis aszexuális.

A 22 éves lány és párja szexmentes kapcsolatban él, immár negyedik éve Fotó: YouTube

Nem érzek szexuális vonzalmat. Romantikus vonzódást igen, de a szex az ki van zárva. Ez nem olyan valami, ami jelen van a kapcsolatunkban

– magyarázta a Love Don't Judge műsorában Sam.

Conor beismerte: ő magának sem volt egyszerű megbirkózni a helyzettel, de barátnője kedvéért elfogadta, hogy maximum némi takaró alatti simogatásig juthat el nála, tovább nem.

– Eleinte egyértelműen össze voltam zavarodva – vallotta be, hozzátéve: azóta természetesen sokkal többet tud kedvese állapotáról, arról, hogy mit jelent aszexuálisnak lenni. Azóta persze mindketten büszkén vállalják, hogy náluk így megy ez, annak ellenére, hogy online sok támadásnak teszik ki magukat. Persze főleg Sam áll a kommentelők célkeresztjében.

– Sok gyűlölködő üzenetet kapok. Olyanokat, hogy "Robot vagy", meg hogy "Veled élni biztosan felér egy kínzással" vagy "Mi értelme van így egyáltalán veled lenni?!" – magyarázta a fiatal lány. Egyébként még a pár közeli barátai sem tudtak igazán megbarátkozni ezzel az egész szexmentességgel, ami Conor és Sam között van.