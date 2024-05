Ennél hülyébb banda nem létezik: magyar betörőtrió cáfolta meg a leghíresebb máltai újságot

A máltai rendőrség őrizetbe vett két magyar férfit és egy nőt, akik a gyanú szerint magánterületre törtek be, amikor egy swieqi-i ingatlan udvarára behatolva, a ház tornácáról az ablakon át fényképeket készítettek az ingatlan belsejéről.

A biztonsági kamera felvételei a Máltán betörésre készülő magyarokról Fotó: Lovin Malta / © Instagram

Nemrég még arról cikkezett a Times of Malta, hogy mennyire békés kis városka Swieqi, ahol még nem is volt betörés. Erre nemrégiben az egyik helyi ház tulajdonosa arról értesítette a rendőrséget, hogy éppen akkor érkezett haza, amikor a trió tagjai az ablakára tapadva kukucskáltak be hozzá. A kíváncsiskodó magyarok az ingatlan hátsó bejáratán jutottak be az udvarra, majd onnan a tornácra. Ott aztán fényképeket is készítettek a lakóingatlan belsejéről az ablakon át.

A tulaj persze rögtön kérdőre vonta a minden bizonnyal betörés előtti terepszemlén dolgozó magyar bandát, hogy mit keresnek a magánterületen és miért leskelődnek. Erre a három balfácán azt válaszolta, hogy csak körbenéznek, mert a környéken keresnek eladó ingatlant. A tulajdonos leszögezte, hogy az ő háza nem eladó, majd távozásra szólította fel a magyarokat.

A leleményes ingatlantulaj még felvéste a sebtiben kereket oldó magyar trió rendszámát, majd visszanézte a biztonsági kamerája felvételeit. Ezek alapján ezt mondta később a rendőröknek:

Miután betörtek a külterületre a hátsó kapun keresztül, ellenőrizték a főbejárat ajtaját és a hátsó kerítésfal magasságát is lemérték. Feltérképezték a szomszédos ingatlanokat is, majd nyilvánvalóan azt próbálták meg kideríteni az ablakon át bekukucskálva, hogy odabent a házban milyen értékek találhatóak. Zsákmányra vadásztak!

A sértett, akinek betörtek az udvarára még aznap posztolta a közösségi oldalakra a felvételeket, hogy figyelmeztesse a környéken lakókat: betörők ólálkodnak arrafelé. Hamar megerősítést nyert az elmélete, miután egy környékbeli a posztot látva jelezte, hogy ugyanez a banda azzal csengetett be hozzá, hogy „szeretnének bemenni az udvarra, mert beesett oda a drónjuk.”

A tulajnak ennél már nem kellett több: még aznap értesítette is a máltai városka rendőrségét, akiknek odaadta a videófelvételeket, valamint a kutyaütő magyar bűnbanda autójának rendszámát is.

Ezek alapján a máltai hatóságok már másnak elkapták a magyar triót néhány kilométerrel arrébb, St. Julian’s-ban. Az ügyben még tart a nyomozás, aminek a végét a három magyar rendőrségi őrizetben várja.