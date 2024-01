Félelem és reszketés Máltán: hétmilliós óvadékkal szabadult a magyar késelő

A kábítószer-kereskedelem sosem volt veszélytelen műfaj, aki ugyanis dílernek vagy éppen drogbárónak áll, ugyan úgy számolnia kell a hatóságok megtorlásával és a hosszú börtönévekkel, mint ahogyan a rivális dílerek és bandavezérek támadásaival.

A festői szépségű Máltáról nem a drogháborúk jutnak elsőre eszünkbe Fotó: Georgios Tsichlis / Shutterstock

Magyar díler támadta meg a máltai drogbárót

Így történt ez Máltán is, ahol a helyi drogkereskedelem egyik hírhedt alakja, Michele Artale húzta a rövidebbet, miután összetűzésbe keveredett egy kint élő magyar férfivel, A. G.-vel. A 27 éves magyar ugyanis társával, 30 éves líbiai Adnan Saeddel együtt kis híján elintézte az 52 éves, többszörösen büntetett, az alvilági körökben híres kereskedőnek számító Artalét. A helyi lapok szerint a kipróbált bűnöző fél kiló kokainért hagyta ott kis híján a fogát: a máltai és a magyar kereskedő közt olyannyira elmérgesedett a vita, hogy A. G. kést rántott, amivel életveszélyesen megsebesítette Artalét, míg egy másik férfi szintén bántalmaztak.

7 milliót ért a szabadság

A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított a két férfi után, akiket hamarosan meg is találtak, A. G.-t nem is akárhol: egy San Ġwann-i lakópark egyik aknájában kuporgott, amikor a zsaruk rajta ütöttek júliusban. A két férfit azonnal letartóztatták, azóta pedig a rácsok mögött ücsörögve várnak sorsukra. A. G. azonban nem sok jóra számíthat, bűnlajstroma ugyanis jóval hosszabb, mint társáé: a helyi bíróság szerint nem csak visszaeső bűnöző, de ellenszegült a rendőri a utasításoknak is, emellett pedig hamis adatokat adott meg a zsaruknak.

Most azonban mégis szabadlábon járkál: a közelmúltban ugyanis a bíróság elfogadta a férfi ügyvédjének óvadékkérelmét, így most nem kevesebb, mint 20 ezer euró, azaz közel 7 és félmillió forint fejében távozhatott a rácsok mögül.

Drogbizniszben akart előnyt szerezni a magyar késelő A.G.Fotó: VP Photo Studio / Shutterstock

Rettegnek a máltaiak a szabadon engedett magyartól

Nem csoda, hogy nem csak a hatóságok, hanem a máltaiak is felhördültek a bíróság engedékenységén. Nem értik ugyanis, hogyan engedhettek el egy olyan veszélyes kábítószer-kereskedőt, akitől korábban sem állt távol az alvilági munka, legutóbb is ölni akart, emellett pedig megeshet, hogy megpróbál megszökni vagy éppen befolyásolhatja a tanúkat is. A bíróság szerint viszont A. G.-t is megilleti az ártatlanság vélelme, illetve máltai barátai kezeskedtek arról, hogy a magyar késes náluk lakhat: a Malta Today szerint egy helyi testvérpár vállalta, hogy idősotthonban élő édesanyjuk lakásában töltheti házi őrizetét.