" El sem tudom mondani, milyen érzés!" – Valóra vált SMA Tomika egyik legnagyobb álma

Reményteli időszak most ez a Galó család számára, akik két, akadályokkal és megpróbáltatásokkal teli év után végre fellélegezhetnek. Tavaly decemberben ugyanis megtörtént a csoda, amire annyit vártak, összegyűlt a pénz, ami lehetővé teszi, hogy a 7 éves SMA Tomika teljes életet élhessen. A kisfiú húsvét után meg is kapta az életmentő kezelést, azóta pedig rengeteget fejlődött. A napokban végre egyik legnagyobb álma is teljesülhetett: csokit evett.

Tomika egyik nagy álma vált valóra Fotó: Facebook/Együtt Tomikáért

Lapunk a kezdetek óta figyelemmel kísérte a család harcát az idővel szemben. Kollégáink többször is meglátogatták a kisfiút otthonában, ott voltak a jótékonysági eseményeken, sőt még élete legfontosabb utazása előtt is csevegtek a kis harcossal a reptéren. Nem csoda hát, hogy szerkesztőségünk is együtt örül minden apró dolognak a családdal.

A kisfiú édesanyja, Hornischer Anikó alig egy évvel ezelőtt szomorúan osztotta meg velünk, hogy bár fia a gyógytornával nagyon szépen halad, egy dologban viszont nem erősödik, sőt inkább romlik az állapota, ez pedig az egyik legfontosabb terület: a nyelés. Könnyek között számolt be róla, hogy Tomikának mindent pépesítenie kell.

Nagyon-nagyon sokat nyel félre evés közben, és mivel a felköhögés is nehezített az SMA-s gyerekeknek, ezért sokkal nehezebben birkózik meg a félrenyelt falatokkal. Tomika egy olyan másfél évvel ezelőttig még pontosan ugyanazt ette, amit mi. Tehát ha egy rántott húst apró darabokra vágtam neki, akkor nagyon ügyesen megrágta, le tudta nyelni, és azt vettük észre, hogy hetek alatt bekúszott a turmixgép az életünkbe.

– részletezte az édesanya.

Ez nemcsak a szülők számára volt nagyon nehéz helyzet, hanem Tomikának is. Nehen fogadta el azt, hogy ami eddig könnyen ment, most már nehézségeket okoz. Egy idő után már a kisfiú is érezte a határait és már pontosan tudta, hogy mit tud lenyelni, és mit nem.

Sokszor eltolja a tányért, és szól, hogy "Anya, ezzel csinálj valamit, mert ez nem fog menni”. Ami a legrosszabb az egészben, hogy nagyon vágyik például egy szelet pizzára vagy egy Túró Rudira, de már nem kéri, mert tudja, hogy nem megy...

– mesélte lapunknak szomorúan Anikó 2023 februárjában.

Ekkor még a 700 millió forintos összeg több mint a fele hiányzott. Ők azonban végig hittek abban, hogy sikeres lesz a gyűjtés és fiuk egyszer újra képes lesz azokra a dolgokra, amikre korábban.

Egy álma válna valóra. Igaz, hogy ő még csak úgy látja, hogy meg fog tudni enni egy szelet pizzát, vagy életében először ehet csokit, de igazából ezzel az életét mentjük meg.

– részletezte.

Ekkor még talán ők maguk sem hitték el, hogy egy év múlva már arról készíthetnek képeket, ahogy Tomika boldogan majszolja a csokoládét.

Szeretném nektek büszkén bemutatni az első, Tomika által önállóan elfogyasztott, előtte nem összedarabolt csokit, amit köhögés nélkül, körülbelül 4 perc alatt evett meg. El sem tudom mondani, milyen érzés! Tudom, hogy még nem rántott hús, de valami elkezdődött. Hálásan köszönjük, hogy hittetek bennünk, hittetek Tomikában.

– mutatta meg büszkélkedve a képet Anikó.

Úgy néz ki, hogy szép lassan sikerül a kisfiú összes álmát valóra váltani: repülés, csokoládé, most már csak a járás várat magára, ám a kisfiú akaraterejével és elhivatottságával biztosak lehetünk benne, hogy nemsokára arról is hírt adhatunk.