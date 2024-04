Újabb iskolai tragédia történt: egy 14 éves lány kapott végzetes szívrohamot az osztályteremben

Szívinfarktusban halt meg egy 14 éves lány Kelet-Franciaországban, miután az iskoláját lezárták, hogy megvédjék a diákokat egy késes támadótól.

Egy férfi csütörtökön támadt az iskola közelében az emberekre, két diáklányt könnyebben meg is sebesített. Az iskola vezetősége ezért döntött a lezárás mellett. A káosztól és a becsapódó ajtók hangjától a 14 éves lány szívrohamot kapott. A tanárok próbálták újraéleszteni, ám nem sikerült megmenteni az életét.

Egy anya azt nyilatkozta, hogy az ő első osztályos gyermeke is nagyon megijedt a lezárás miatt. "Az általános iskolában játékosan adták be a gyerekeknek a lezárást, talán a felsőbb tagozatnál is finomabb módszereket kellett volna alkalmazni. Az a szerencsétlen lány azt hitte, fegyveres van az iskolában és lövések dördültek, miközben csak az osztálytermek ajtaját csapták be" - vélekedett Deborah Wendling.

A rendőrség letartóztatta a 30 éves támadót, és nyomozást indítottak "kiskorúak meggyilkolásának kísérlete" miatt - közölte az ügyészség. Nem derült ki azonnal, hogy mi motiválta, de „pszichológiailag törékeny” volt, és nem tűnt „terrorcselekménynek” – áll a közleményben.