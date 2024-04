Új fejlemények a soproni kutyatámadás pici áldozatáról: így van most a 4 éves Timike

Mint arról a Bors is beszámolt, hátborzongató kutyatámadás történt március 4-én, egy soproni társasház belső udvarán: a kis Timike éppen az udvaron játszott egy felnőtt társaságában, amikor egy kutya rájuk támadt. Bár a vele lévő nő könnyebben, Timi súlyosan megsérült: a kislány törzsét és arcát valósággal összemarta a dühöngő kutya.

A kutya több helyen is megmarta Timi arcát és törzsét. A kislány emberfeletti lélekjelenléttel harcol / Fotó: Pixabay (illusztráció)

A válságos állapotban lévő gyermeket azonnal a győri kórházba szállították, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta, majd altatásba helyezték. Szüleinek azóta se éjjele, se nappala nincs. Sérült kislányuk 2,5 éves kisöccsével együtt minden egyes nap ingáznak Sopron és Győr között, hogy a fiatal szülők imádott lányuk mellett tölthessék a napot. Szerencsére, azóta a helyzet javult: úgy tudjuk, hogy csodával határos módon Timi túlélte a brutális támadást, már fel lehetett kelteni, mi több, megtette első lépéseit is a kórházban.

Információink szerint a kislányon rengeteg harapás és sérülés található testszerte, amiből a felépülés nagyon nehéz lesz, így a család és a kislány is kemény hónapok elé néz.

Hosszú és nehéz út áll még a Timi előtt

Timi még a felnőtteket is meghazudtoló lélekjelenléttel harcol, a csöppnyi kislány minden álló nap azért küzd, hogy felépüljön súlyos sérüléseiből. Szülei azóta is minden órában lányuk mellett ülnek, és fogják a kezét a gyógyulás felé vezető úton. Ez azonban iszonyú anyagi terhet ró a fiatal családra. Így most a barátaik, az ismerősök és ismeretlenek is összefogtak azért, hogy segítsenek a bajba jutott családon.

- Nehéz időszak ez az egész család számára, több órás műtéten van túl, állapota továbbra is súlyos, de stabil. Hosszú út áll Timi és családja előtt. Ezen az úton szeretnénk őket segíteni és fogni a kezüket!

- írták jóakaróik, akik azóta is teljes mellszélességgel Timi és családja mellett állnak, több fronton is gyűjtést indítottak nekik. Legutóbb a helyi focicsapat ajánlotta fel minden jegybevételét a családnak, az akció pedig elképesztő sikerrel zárult: több százezer forintot szereztek Timiéknek.

Most egy zenekar állt a kislány mellé: ők a következő koncertjük bevételét ajánlották fel Timi szüleinek.

Aki szeretné, addig is ITT támogathatja a családot.