"Hosszú út áll Timi előtt" - Megható módon segített a focicsapat a kutyatámadás áldozatául esett négy éves Timikén

Mint arról a Bors is írt, egész Sopront megrázta az a szörnyű eset, ami a négy éves Timikével történt a település belvárosában március 4-én: a kislányt és egy rá vigyázó felnőttet aznap ugyanis egy kutya támadta meg egy ház udvarán.

A kutya súlyosan összemarta Timi arcát és törzsét. A helyiek most összefogtak, hogy a nehéz sorsú családon segíthessenek / Képünk illusztráció / Fotó: Krasula / Shutterstock

A Timivel lévő felnőtt könnyebben, az angyalarcú kislány életveszélyesen megsérült: az eb a törzsén és az arcán marta meg a gyermeket.

Timit azonnal a győri kórházba szállították, ahol úgy tudni, altatásba helyezték. Információink szerint azóta felébresztették. Súlyos, de stabil állapotban van, a családja tudott vele kommunikálni. Szüleinek viszont a horrorisztikus kutyatámadás óta sem éjjele, sem nappala, reggeltől estig gyermekük kórházi ágya mellett ülnek, miközben Győr és Sopron között ingáznak, miközben nevelik Timi 2 és fél éves kisöccsét is.

Ez a lelki megpróbáltatásokon kívül súlyos anyagi gondot is jelent a családnak. Ezt a helyiek sem nézhették tétlenül: mint arról lapunk is beszámolt, a történtek után gyűjtést indítottak a lábadozó kislány és a családja részére:

Nehéz időszak ez az egész család számára, több órás műtéten van túl, állapota továbbra is súlyos, de stabil. Hosszú út áll Timi és családja előtt. Ezen az úton szeretnénk őket segíteni és fogni a kezüket!

– közölték az összefogás szervezői. Azt is elmondták, hogy a pénzt a mindennapi anyagi gondok, és Timi későbbi rekonstrukciós műtétéjeinek fedezésére indították. Hangsúlyozták: a sok kicsi is sokra megy, így szívesen fogadják egy kávé, vagy éppen egy szál virág árát is.

A gyűjtés emberek százait mozgatta meg, köztük cégeket is: egy helyi pizzéria például minden megvásárolt pizza árából 300 forintot a nehéz sorsú családnak utalnak át. Ahogyan a helyi focicsapatot sem hagyták hidegen a történtek: a Fertőszentmiklós SE a mérkőzésének teljes jegybevételét Timiéknek ajánlotta fel:

Egyesületünk be szeretne állni a sorba, és jó ügyet szolgálni a hétvégi bajnoki mérkőzésével. Mérkőzésünk teljes jegybevétele, és a mérkőzés alatt a büfénél kihelyezett adományozó doboz teljes bevétele át lesz utalva a család számára, ezzel segítve őket a nehéz időkben

– közölte a sportcsapat.

Az akció végül örömteli sikerrel zárult: 111 ezer forintot gyűjtöttek a családnak, akik hálás szívvel köszönték meg a gesztust.

Lapunk úgy tudja, hogy Timi állapota lassan, de biztosan javul: a gyermek ha csak pépeset is, de étkezhet, ezen kívül pár lépés erejéig fel is állhatott. Azonban nagyon hosszú út áll előtte, viszont az ismerősök abban bíznak, hogy az eddig is erős kislány ereje kitart a gyógyulás több hónapos folyamatáig. Aki szeretné, addig is ITT támogathatja a családot.