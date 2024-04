Idegen lény lehelt az arcomba az éjjel - olyan volt, mintha a halál akarna elragadni

A Bors már többször is foglalkozott a földönkívüliek problémájával. Bár a világ még mindig két részre osztható ebben a kérdésben - vannak, akik még mindig makacsul tagadják a létezésüket, míg mások számára beszédes a sok bizonyíték -, a csoportok közötti arány az utóbbi években jelentősen felborult. Mí ugyanis korábban csak néhányan hittek a földönkívüliek létezésében, akiket bolondoknak bélyegeztek, addig ma már egyre több embernek nyílt meg a szeme. Nemrég egy pap tálalt ki arról, hogy elrabolták a földönkívüliek, a napfogyatkozás során is voltak UFO-észlelések, nemrég pedig Robbie Williams is bevallotta, hogy kapcsolatba léptek vele. Most egy újabb döbbenetes történetet kaptunk.

Sok ember találkozott már földönkívüliekkel / Fotó: vchal / shutterstock

Azt még mindig nem lehet tudni, hogy mi is egészen pontosan a földönkívüliek szándéka itt a földön. Annyi bizonyos, hogy sok ember beszámolt már találkozásokról és rendszeresn látni űrhajókat az égen, de hogy ártó vagy barátságos szándékkal jöttek volna, arról nincs információnk. Az bizonyos, hogy jelenleg a felderítő, megfigyelő szakaszban vannak. Ezért szoktak városok felett lebegni, és ezért szokták alvás közben az embereket tanulmányozni. Mivel azonban egyre óvatlanabbak és nem törekednek arra, hogy ne vegyük észre őket, azt lehet feltételezni, hogy a megfigyelési szakasz a vége felé jár.