Földönkívüli bámulta az éjjel a háztetőről - rettegésben él a magyar édesanya

Egyre bizonyosabb, hogy a földönkívüliek nemcsak hogy léteznek, de bizony már itt is vannak. Napról napra gyarapodik a hívők száma, mert egyre többen élnek át észleléseket. Idegenek támadtak meg egy tinilányt, aki pontos leírást is tudott adni róluk, egy ház felett lebegett egy űrhajó, nemrégiben pedig az egész éjszakai égboltot megvilágította egy UFO. A találkozásokról és észlelésekről hosszú évtizedeken nem mertek beszámolni sokan, ugyanis attól tartottak, hogy őrültnek bélyegzik meg őket. Mivel azonban egyre nyilvánvalóbb a tény, hogy valami nagyon nincs rendben, és hogy nem vagyunk egyedül, ezért egyre többen mernek a nyilvánosság elé állni és beszélni. A Metropol egy olvasója most megrázó történetet osztott meg.

Földönkívüli jelent meg a háztetőn

Olvasónk megrázó történetet osztott meg lapunkkal. Elmondása szerint egy furcsa, nyomasztó érzéssel ébredt fel az éjszaka közepén. A fiatal édesanya a legmélyebb álmából kelt fel, és hirtelen csupa rossz gondolat szökött az agyába. Eszébe jutottak olyan horrorfilmek, amelyeket nagyon régen látott, és azokból rémisztő jelenetek jelentek meg szeme elé. Nagyon zavart lett, és idegesen kezdett forgolódni. Mindeközben végig zsibbadást érzett, és az a szúrós érzés piszkálta, amit akkor érzünk, ha valaki figyel minket.

– Nem értettem az egészet. Forgolódni kezdtem, és próbáltam visszaaludni, de végig ijesztő gondolatok motoszkáltak a fejemben. Egy idő után már a szememet sem tudtam lehunyni. Amikor megfordultam a másik oldalamra, megint megpróbáltam elaludni.

Ez azonban nem sikerült, és amikor kinyitottam a szemem, egy ufó bámult a szomszédos háztetőről. Halálra rémültem, azonnal felültem az ágyon, de ő továbbra is engem nézett. Magas, nyúlánk emberalakja volt. A kezei majdnem a talpáig értek, és nagyon hosszú ujjai voltak.

Ahogy farkasszemet néztünk, zokogni kezdtem. Percekig bámult rám, majd a ház túloldalán lemászott a tetőről, és én nem láttam többet. Csak arra tudok gondolni, hogy ez vajon hányszor történt meg eddig, vissza fog-e jönni, és hogy mit akar tőlem” – mondta kétségbeesetten az anyuka, amelyet a Metropol közölt.