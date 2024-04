"Várjuk már, hogy vége legyen ennek a rémálomnak"– reagált az őket ért támadásokra az eltűnt, két éves Danka édesanyja

Ahogy arról többször hírt adtunk, már napok óta keresik az eltűnt kétéves Dankát. A szerb kislány március 26-án tűnt el bori családi házuk udvaráról. A kislány testvérével játszott a ház udvarán, amikor hároméves bátyja szomjas lett, ezért édesanyja berohant a házba, hogy vizet adjon gyermekének. Amikor visszatért, Dankának csak hűlt helyét találta. A rendőrség azonnal nyomozásba kezdett, azóta pedig több ország is bekapcsolódott a keresésbe, köztük Magyarország is.

Dankát már Ausztriában is keresik Fotó: MUP

A kilencedik napja tart a nyomozás az eltűnt Danka Ilic ügyében. A rendőrök rendíthetetlenül keresik a kétéves kislányt és mindent megtesznek azért, hogy minél hamarabb épségben haza kerüljön a családjához. A gyermek édesanyja, Ivana, most először nyilatkozott a sajtó munkatársainak lányával kapcsolatban. Elmondása szerint most is csupán azért tette, mert rengeteg rosszindulatú pletyka kering róluk az interneten.

Kitartunk, ameddig csak lehet, azért, hogy Danka mielőbb hazatérhessen. Nagyon várjuk már, hogy vége legyen ennek a rémálomnak és reméljük a legjobbakat. Eddig azért nem nyilatkoztunk az üggyel kapcsolatban, mert rengetegen engem és a férjemet hibáztatnak a történtek miatt. Arról nem is beszélve, hogy mennyi találgatás merült fel időközben.

– mondta el Ivana, az aggódó édesanya a Nova nevű szerb újságnak.

Időközben egy videó új irányba terelte a nyomozást. Egy szerb állampolgár ugyanis egy Dankához kísértetiesen hasonlító kislányt fotózott le Bécsben két román nő társaságában. Emiatt a videó miatt a bécsi bűnügyi rendőrség is nyomozást indított a kislány után. Az édesanya először reagált a videóra.

Megnéztem a videót, de a nyomozás veszélyeztetése miatt nem nyilatkozhatok róla. Minden tiszteletem a rendőrségnek, akik nem alszanak, éjjel-nappal csak a lányomat keresik. Remélem, mihamarabb megölelhetem a kislányomat.

– folytatta az édesanya.

Bár az édesanya nem erősítette meg, hogy a lánya látható a felvételen, Danka nagybátyja a közösségi oldalon megosztott bejegyzésében elég nyilvánvalóan fogalmazott:

Egy honfitársunk Bécsben készített egy videót, amin szerinte Danka szerepelt. Megnéztük a felvételt és szerintünk is

– erősítette meg az emberrablás feltételezését Stefano Dragomirović, Danka nagybátyja.

A férfi bejegyzéséből arra következtethetünk, hogy a kislány családja szerint a gyermeket elrabolták. Sőt, már arra az eshetőségre is felkészültek, hogy mit tesznek akkor, ha váltságdíjat kérnének a kislányért.

Nekünk nincs pénzünk, nem tudunk váltságdíjat fizetni, ezért ha a kislányt elvitték, azt valaki megbízására tették, akinek egy ilyen szép gyermekre fájt a foga. Egy szerb vállalkozó már felajánlott tízezer eurót (közel négymillió forintot) ha vissza kellene vásárolnunk a gyermeket.

– árulta el.