„Előre kitervelték az egészet” – elmondta a rendőrség, kit gyanúsítanak a kétéves Danka eltűnésével

Ahogy arról lapunk többször beszámolt, már egy hete folyik kutatás a kétéves Danka után, aki március 26-án tűnt el családi házuk udvaráról. A kétéves kislány testvérével játszott a ház udvarán, amikor öccse szomjas lett, ezért édesanyja berohant a házba, hogy vizet adjon gyermekének. Amikor visszatért, Danka már eltűnt. A rendőrség azonnal megkezdte a kutatást. A kislányért egy egész ország aggódik.

A kislányt kétségbeesetten keresik Fotó: pannonrtv.com

Már nyolcadig napja keresik a kétéves szerb kislányt, Danka Ilićet, aki múlt kedden tűnt el Bor közelében. Az eddigi nyomozás eredményeit elemezve a szerb rendőrség a keresést nagyobb területre terjesztette ki. A montenegrói belügyminisztérium tegnap közölte, hogy Montenegróban is keresik Dankát és arra kérték a polgárokat, hogy amennyiben bármilyen információval rendelkeznek a kislányról, arról értesítsék az Interpol podgoricai irodáját. A magyar rendőrök is segítenek a keresésben, két napja ugyanis már a magyar rendőrség hivatalos honlapjára is felkerült a kislány képe.

A szerbiai belügyminisztérium helikopterei a kislány eltűnésének helyszínét többször is berepülték, a különleges egységek átkutatták a ház környékét, a közeli alagutat, a földalatti csatornákat, vizes aknákat és az erdőket, de semmi olyan nyomot nem találtak, ami arra utalna, hogy a kislány azon a környéken lenne.

Rejtélyes videó

A keresés időközben Ausztriára is kiterjedt, az Interpol körözést adott ki, ugyanis egy Bécsben élő szerb férfi az osztrák fővárosban lefényképezett két román nőt, akiknek a társaságában egy, a Bor környékén eltűnt Dankára hasonlító kislány játszott.

A bécsi bűnügyi rendőrség vizsgálatot indított. Szerbia bécsi nagykövetsége arra kérte a polgárokat, hogy amennyiben Ausztria területén felismerik az eltűnt kislányt, akkor azonnal értesítsék a szerb, vagy az osztrák rendőrséget.



"Mostantól mindenki gyanúsított"

Bojana Otović Pjanović rendőrőrnagy kijelentette, hogy a kétéves Danka Ilić eltűnése miatti nyomozás részleteitől, illetve a gyanúsítottakról nem beszélhet, de hangsúlyozta, folyamatosan keresik a kislányt és minden olyan tényt ellenőriznek, amely kapcsolatban állhat az esettel.

Azt, hogy kik a gyanúsítottak, nem mondhatom el, mert ez nem lenne professzionális, sem felelős lépés. Ami engem illet, mostantól mindenki gyanúsított! Minden létező térfigyelő kamera felvételét bekértük és ellenőrizzük, nemcsak Borban, hanem a szomszédos rendőrkapitányságok területén és a Belgrádban lévőket is, méghozzá a nap 24 órájában, váltott műszakban

– mondta Otović Pjanović.

Igor Juric, a szerb Eltűnt és Bántalmazott Gyermekek Központjának alapítója a Blic TV-nek elmondta, hogy szerinte a kislány eltűnését előre eltervezhették.

Sok minden nem világos. Hogy került oda a kislány, hogyan tűnt el, hogy lehet, hogy nem mentek arra autók és hasonlók. Ezek olyan kérdések, amelyekre nincsenek válaszok. A terepet alaposan átkutatták, valakinek tudnia kell valamit. Előre kitervelték az egészet! A kétéves életkor kulcsfontosságú, az eltűnés helyszíne is furcsa, minden jel arra utal, hogy létezhetett egy terv, ami alapján mindez megtörtént

– mondta Igor Jurić.