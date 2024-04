„Nem mutathatom, hogy romokban vagyok” – Férje szörnyű balesete után rákot diagnosztizáltak a 7 gyermekes családanyánál

"A baj mindig csőstül jön" – tartja a mondás, de ezt igazán csak az érezheti át, aki valóban megtapasztalja. Az Ivók családnak az elmúlt pár hónapban bőven kijutott a nehézségekből. Mióta az édesapa és két idősebb gyermekük balesetet szenvedett karácsony előtt és a lábát majdnem amputálni kellett, a kamionosként dolgozó Gábor táppénzen van. A szörnyű balesetben a 9 éves Petra hősként mentette édesapját és testvérét a ronccsá tört autóból, majd hosszú hetekig rémálmok gyötörték. A család megélhetése veszélybe került, az édesanya, Ibolya a gyermekek nevelése mellett éjszakai műszakban visszament dolgozni, hogy fizetni tudják a számlákat és jusson kenyér az asztalra. Most azonban beütött az újabb tragédia: Ibolyánál méhnyakrákot diagnosztizáltak.

A balesetben ronccsá tört a család autója, az édesapát alig tudták kivágni a járműből Fotó: TV2/Tények

"Pihenésre nem sok idő marad..."

A baleset után az édesapára nagy küzdelem várt: egy hosszú műtét bár megmentette a lábát, még rögös az út a gyógyulásig és hosszú rehabilitáció vár rá. Az egyébként kamionosként dolgozó apuka betegszabadságra kényszerült, így Ibolyának, a 7 gyermek nevelése mellett vissza kellett mennie dolgozni, éjszakai műszakban.

Én megyek éjszaka dolgozni, napközben itthon látom el a család körüli dolgokat, ha kell orvoshoz megyünk Gáborral, ez minimum heti 3 x van plusz az egyéb időpontok, így pihenésre nem sok időm marad...

A legrosszabb, hogy Gábor még minimum 6 hónapig itthon kell legyen, mivel a combcsont nem fog összeforrni és hogy terhelni tudja izmot kell építeni. A térdét is még csak 65 fokban tudja hajlítani – mesélte Ibolya kétségbeejtő helyzetüket, amit most tetőzött a diagnózis is, miszerint az édesanya rákos.

A 9 éves Petra (középen, sárgában) hősként mentette apukáját és testvérét az autóból Fotó: Olvasói fotó

– Sajnos nálam méhnyakrákot diagnosztizáltak. Hogy mennyire súlyos még nem tudjuk. A további vizsgálatok, biopszia, speciális ultrahang és a labor mondja meg, de bízunk benne hogy még időben kaptuk el – részletezte saját tragédiáját az édesanya, aki minden teher ellenére próbál mosolyogni, ugyanaz a vidám édesanya lenni gyermekei számára, mint eddig.

Főzök, mosok, takarítok, a gyerekekkel játszom és közben kattog az agyam, hogy mi lesz ha én is kidőlök a munkából, mikor így is rossz anyagi helyzetben vagyunk. De nem mutathatom, hogy romokban vagyok, hisz Anya vagyok, erős, mosolygós, mindig vidám, még ha belül üvölteni is tudnék a fáradságtól, a kétségbeeséstől, a félelemtől

– nyilatkozott Ibolya a szörnyű helyzetről.

A családnak jelenleg csak az számít, hogy mind túlélték a balesetet és együtt vannak, még ha sok a nehézség is Fotó: Olvasói fotó

„A lényeg, hogy mindenki él...”

A baleset után Ibolyáék anyagi helyzete egyre rosszabb lett, az édesanya pedig fél, hogy mi lesz ha betegsége miatt ő is kiesik a munkából.

– A biztosítónak 4 hónap után sem sikerült rendezni a sorait, így az én fizetésem ami havi 270.000, a Gábor táppénze, ami 138.000 forint, plusz a gyerekek pénze van most, ami el is megy rájuk, úgy, hogy mindent fizetnünk kell továbbra is – számolt be róla Ibolya. Az édesapa hat hónapig még biztosan táppénzen lesz, így Ibolya most abban bízik, hogy időben észrevették betegségét és nem kell otthagynia munkahelyét, különben alig marad pénzük a 7 gyermek eltartására. A család minden segítségért hálás, amit eddig kaptak és a továbbiakban is arra kérik az embereket, hogy aki teheti, segítsen rajtuk ebben a kilátástalan helyzetben.