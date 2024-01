Rémálmok gyötrik a 9 éves Petrát, szörnyű dolog történt az iskolába menet

A karácsony előtti hetekben szörnyű csapás ért egy kisbudméri családot: egy átlagosnak tűnő reggelen az édesapa épp iskolába vitte két nagyobb gyermekét, amikor egy autó frontálisan beléjük ütközött. Ahogy arról a Bors is beszámolt, az édesapa, Gábor annyira beszorult az autóba, hogy a tűzoltóknak kellett kimentenie, sokáig az is kérdéses volt, hogy a lábát amputálni kell-e. Végül egy 8 órás műtét megmentette Gábor lábát és a gyerekek is felépültek a fizikai sérülésekből, a 9 éves Petra azonban az eset óta nem mer aludni, rémálmok gyötrik.

„Minden nap hálát adunk érte, hogy mindenki élve kiszállt a kocsiból”

A baleset után Gáborra nagy küzdelem várt: a hosszú műtét bár megmentette a lábát, még rögös az út a gyógyulásig és rehabilitáció is vár rá. A baleset miatt az egyébként kamionosként dolgozó Gábor betegszabadságra kényszerült, így a család egyetlen bevételi forrása is leszűkült. Gábor feleségével, Ibolyával összesen 7 gyermeket nevel. A legkisebb, Bella Róza csupán 5 hónapos.

– A férjem túl van a varratszedésen, de még mindig nem terhelheti, nem hajlíthatja a lábát, így járókerettel közlekedik itthon. Igyekszik, de erős fájdalmai vannak, így gyógyszert szed rá, amitől fáradt. Ha pedig február 1-ig nem indul be a csontosodás a lábában, akkor protézist fog kapni. Én kitartok, próbálok mindenhol helytállni, munkát keresni a gyerekek ellátása, a férjem ápolása és a napi háztartásvezetés mellett… – mesélte Ibolya a Borsnak. Az édesanya elmondása szerint a két nagyobb gyermek már túl van a fizikai sérüléseken, de lelkileg nem könnyű feldolgozniuk.

Petrának rémálmai vannak, aludni is alig mer

– hangsúlyozta Ibolya, ami nem is csoda, hiszen a 9 éves kislány egymaga mentette ki a roncsból fiú testvérét, Pétert és apukáját is megpróbálta kihúzni az autóból.

Segítséget kér a 9 tagú Ivók család

Az édesapa munkájában kulcsfontosságú lenne a lába, mint kamionsofőr. A jelenlegi betegszabadságából befolyó összeg az egyetlen anyagi forrása most a családnak, amiből 7 gyermeket tartanak el.

– Több ember is mellénk állt és gyűjtést indított értünk, amiért nagyon hálásak vagyunk. A kamionos közösség is megmozdult miattunk, illetve kedves ismerősünk nemzetközi gyűjtést szervez, hogy nekünk csak a gyógyulára kelljen figyelni… – mesélt az anyuka az összefogásról.

Hihetetlen, hogy ennyi jó ember van. Reméljük, hamar helyrejön Gábor és vissza tudunk ebből a sok jóból valamennyit adni az embereknek, ahogy eddig is tettük

– hálálkodott Ibolya, aki próbál munkát keresni, hogy bevételük növekedjen ebben a nehéz helyzetben. Az Ivók család most minden segítségért hálás, hogy átvészeljék ezt az időszakot.