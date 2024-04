"Ne ölelje meg a gyerekeit" - felháborodott a család, felmentésért könyörög a villanyszerelők megölésével gyanúsított vállalkozó

Ahogy arról a Bors már többször is beszámolt, É. Imrét két villanyszerelő megölésével is gyanúsítják. A férfi a mai napig állítja, el kell engedni, hiszen Mácsik Zoltán és Orlik Vilmos csak eltűnt, a rendőrség is keresi őket, tehát nem lehetnek halottak. Az ügyészség szerint viszont az egyik áldozatát a vállalkozó egy vízaknában lőtte le és a holttestét elégette.

Fotó: Csapó Balázs

Legutóbbi tárgyalásán - ahol a Bors is jelen volt - É. Imre kérte a bíróságot, mentsék fel minden vádpont alól, ugyanis állítása szerint nem ő követte el a gyilkosságokat. Mácsik Zoltán családja egyáltalán nem érti, miért kérte a felmentését a vállalkozó.

"Itt már szinte tények vannak. Nagyon nehéz lenne nekünk, a családnak, hogy ha kiengednék, mert bűnhődnie kell" - mondta a Tényeknek Mácsik János.

É. Imre a bíróságon azt mondta, a két férfi önszántából ment el vagy önszántából akart eltűnni. Levelében arra kérte a bíróságot, engedjék haza házi őrizetbe, hogy végre a családjával lehessen és megölelhesse a gyermekeit.

"Ne ölelje meg a gyerekeit! Az öcsém lánya sem tudja megölelni az apját! Bűnhődjön érte!"

- közölte a családtag.