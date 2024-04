Menczer Tamás: A NATO főtitkár nyilatkozata arra utal, hogy ez már világháborús, atomháborús készülődés

Menczer Tamás megdöbbentő információkat közölt az Országgyűlés előtt.

A tegnapi napon Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Kijevben járt. és kiadta a parancsot. A NATO-főtitkár parancsa egyértelmű: minden fegyvert Ukrajnának!

Azt is elmondta, hogy Stoltenberg szerint nem baj, ha a NATO-tagállamok saját magukat is gyengítik, vagy ha a saját magunk által megfogalmazott szabályokat nem tartjuk be, akkor is söpörjük ki az összes raktárat, adjuk minden fegyverünket Ukrajnának, még ha utána magunkat nem is tudjuk megvédeni.

Rémisztő dolgoktól beszélt a politikus

A NATO óriási lépésekkel megy a háború felé. Azt is világosan közölte a NATO, hogy ő, mint a világ legerősebb katonai szövetsége akarja irányítani a fegyverszállítást, és a kiképzést is, és 100 milliárd dollárt akar a NATO belepumpálni a háborúba.

Van rosszabb

A lengyel és a francia elnök elkezdett az atomfegyverekről beszélni. Menczer Tamás elmondta, hogy a lengyelek a saját országukba akarnak atomfegyvereket telepíteni, a francia elnök pedig már atomfegyverek használatáról beszél.

Atomfegyverekről van szó egy olyan háborúval kapcsolatban, amely itt zajlik a szomszédunkban.

Kiemelte, hogy ez már nem "csak" háborús készülődés, de világháborús, atomháborús készülődés. A helyzetet pedig csak súlyosbítja, hogy megkaptuk a nyakunkba a háborúpárti dollárbaloldalt, valamint a háborúpárti Brüsszelt is. A baloldali pártok és politikusok mind egyformák: külföldről pénzelik őket, háborúpártiak, és a végén úgyis összeborulnak.

Donáth Anna nyilatkozata óra azt is tudjuk, hogy büszkén árulják el Magyarországot.

20 évvel ezelőtt csatlakoztunk az EU-hoz, és akkor nem ebben állapodtunk meg. Abban állapodtunk meg, hogy a tagállamok, az uniós intézmények tisztelik egymást, és egymás tiszteletére építve védjük meg Európa békéjét. Ehhez képest bennünket Brüsszelben nem tisztelnek, zsarolnak. Brüsszelben nem a békét, hanem a háborút építik.