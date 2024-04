Magyar Péter tüntetését a guruló dollárbotrány egyik cége szervezte

A Parter Event Kft. már számos baloldali megbízást kapott Korányi Dávidék közreműködésével.

Magyar Péter a március 15-i nemzeti ünnepen tartott rendezvényén az Andrássy úton / Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter 2024. március 15-ei rendezvényét olyan személyek biztosították, akik Köves Zoltánhoz kötődnek – írta több forrásra is hivatkozva a Mandiner. A portál közölte, Köves a biztonsági szakma jól ismert, számos baloldali kötődéssel rendelkező szereplője korábban, 2022-ben a hatpárti ellenzéki összefogás kampányában két cégével is megbízásokhoz jutott.

– A vállalkozó érdekeltségeihez a Nemzeti Információs Központ részjelentése alapján a Korányi-féle amerikai körtől kapott pénzt

– írta a portál, kiemelve, hogy az egyik ilyen cég a személybiztonsági tevékenységet végző Parter Event Kft. A 2024-ben 26 fővel működő vállalkozást Köves még 2017-ben alapította. A cég ellen 2018 óta minden évben indult végrehajtási eljárás, legutóbb egy 2023 júniusában, ami azonban még 2023 szeptemberében lezárult.

Hozzátették, Köves érdekeltségi körébe tartozik emellett az ingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével foglalkozó RAS-FEL Kft. is.

A Nemzeti Információs Központ részjelentése szerint pedig a Parter Event a 2022-es országgyűlési választásokat megelőzően a Márki-Zay-féle MMM-től és a Bajnai Gordon-féle DatAdattól is kapott pénzt, míg a másik cég az utóbbi forrásból kapott megbízást.

Mint írták, az elmúlt években

a Parter Event Kft.-t számos baloldali vezetésű önkormányzat is megbízásokkal látta el, például 2020-ben az újbudai DK-s helyhatóság bízta meg a balliberális ARC-kiállítás őrzésével.

Emellett 2021 óta szerződésben állnak a szocialista vezetésű II. kerületi önkormányzatnál a sportlétesítmények működtetésével foglalkozó céggel, a szerződés tárgya őrző-védő feladatok ellátása. Továbbá a 2021-es TE!Rézvárosi Fesztivál biztonsági feladatainak ellátásával is ők voltak megbízva. Érdekesség: a vállalkozást munkaügyi jogsértés – be nem jelentett foglalkoztatás miatt – meg is bírságolták 2023-ban.

A cikkből kiderül, hogy Kövesnek a közösségi médiaoldala alapján több baloldali politikus is ismerőse. Így például az MSZP-s Kunhalmi Ágnes és Török Zsolt, a VII. kerület alpolgármestere, Szűcs Balázs, továbbá a Márki-Zay Péter kampányában kulcsembernek számító Gurzó Ákos, vagy éppen Gér Mihály, a Karácsony-féle Párbeszéd hálózatépítési igazgatója. A jelek szerint a baloldalhoz számos kapcsolati szállal kötődő vállalkozó megtalálta az utat Magyar Péter mozgalmához is.

Összenő, ami összetartozik – mondta el Tóth Erik az Origónak Magyar Péterről. Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója a baloldali ügyvédet körülvevő emberekről, céljairól és a külföldi támogatás lehetőségéről is beszélt.



Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

Magyar Péter olyan a politikában, mint amilyen a magánéletében lehetett: agresszívan nyomul, és liberális elfogultságához igazítja akcióit, amelyeket előre elterveznek neki a baloldali tanácsadói, például az a Láng Balázs, aki Bangóné Borbély Ildikó Fidesz-szavazókat „lepatkányozó” időszakában volt az MSZP–Párbeszéd szövetség stratégiai kommunikációért és kampányért felelős igazgatója.

A Tisza Párt kiválasztása is azt mutatja, hogyan halad tovább Magyar Péter azon a baloldali úton, amit kijelöltek neki – mondta Tóth Erik az Origónak arra a kérdésre, hogy Magyar Péter miért vett meg egy kamupártot ahelyett, hogy maga épített volna fel egy újat. Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója kiemelte:

politikai éleslátásának hiányát mutatja, hogy az általa megszerzett párt alapítóinak kétes múltját nem mérte fel a megkeresés előtt. Amatőr hiba egy eddig, a többi ellenzéki párthoz mérve professzionálisan felépített politikustól.

Magyar Péter és társasága

Kiderült, hogy ügynök és besúgó lehetett Magyar Péter pártjának alelnöke. A kétes múlt zavarhatja Magyar Pétert? – tették fel a kérdést az elemzőnek.

Összenő, ami összetartozik: Magyar Péter titokban készített hangfelvételt egykori feleségéről, a Tisza Pártban alelnöktársa pedig úgy tűnik, ugyanezt tehette, csak pártállami megbízásra még 1990 előtt. Deák Boldizsár nemcsak félkarú rablókkal nyerészkedett a sajtóhírek szerint, de a pártállami titkosszolgálatok besúgójaként, „Sólyom” fedőnéven jelentéseket is írhatott a rendszerváltás előtt – mondta Tóth Erik.

Amennyiben ez nem volt kizáró ok Magyar Péter esetében, úgy felvetődik a kérdés, hogy

kiket engedne még fontos politikai pozíciókba, milyen további egykori állampárti kötődésű politikusokkal jutna egyezségre csak azért, hogy a hatalmat megszerezze?

– tette fel a kérdést az elemző.

Magyar Péter és Láng Balázs a legutóbbi tüntetésen ölelgették egymást, milyen kapcsolat lehet köztük és mi a céljuk? – kérdezett rá a portál.

Hogy együttműködésük milyen formában és milyen jogi keretek között valósul meg, nem lehet tudni. Egy biztos:

Láng Balázs a baloldal egyik meghatározó tanácsadója, aki 2010 előtt azért dolgozott, hogy Gyurcsány Ferenc a hatalomban maradjon, 2010 után pedig azért, hogy hatalomhoz jusson

– hangsúlyozta az elemző. Hozzátette:

Az érintett felek most persze tagadják, hogy ismeretségük nagy múltra tekintene vissza, azt azonban nehéz elképzelni, hogy két, saját maga számára pozíciót hajhászó politikus csak úgy csapott volna egymás tenyerébe az április 6-i tüntetésen.

Mi lehet Magyar Péter célja?

A kormánybuktatás és egy jól fizető pozíció megszerzése lehet Magyar Péter célja. Az ügyvéd nemrég elárulta azt a politikai közösséget, amely befogadta őt, ami viszont még súlyosabb, az az, hogy a saját családját sem kíméli a megnyilatkozásaival.

Hasonló a szerepfelfogása, mint Márki-Zay Péteré volt: semmi sem szent neki, egy dolog fontos csak, hogy ártson a Fidesz–KDNP-nek. Ehhez a baloldal asszisztál

– mondta el a szakértő. Hozzátette: amit azonban Magyar Péter első számú célpontjai, az ellenzéki pártok nem vesznek észre, az nem más, mint a szavazóbázisuk elszipkázása. Magyar Péter lehetséges társadalmi támogatottsága az ő szavazóbázisukból táplálkozik, ennek kárát látja szinte mindenki, talán egyelőre csak Gyurcsány Ferenc és a DK nem.

Magyar Pétert külföldről is támogatják?

A Blikk-videó egy imázsfilmnek indult, azonban tragikomédiába csapott át, miután Magyar Péter élettársa kikotyogta, hogy a „fantasztikus grafikus csapat” részben külföldiekből áll. Ők egy indiai ragasztógyár logójára kísértetiesen hasonlító logót alkottak meg, majd saját ötletként mutatták be az emblémát. A nő szavai arra is utalhatnak, hogy Magyar Péter színre lépése akár oda is elvezethet, hogy a dollárbaloldal egykori tanácsadói új munkaköröket, de régi megbízói akaratot szolgálnak ki az ő közreműködésével – mutatott rá Tóth Erik.