Lehet, hogy az idegen lények mégsem zöldek? Sokkoló, ami napvilágot látott

Sokan úgy gondolják, hogy az idegen lények és ahonnan ők érkeznek ott minden zöld. Ez köszönhető annak is, hogy gyakran így ábrázolják őket. Ám most van egy új teória, ami ezt a feltételezést romba dönti.

Lehet, hogy nem zöldek az UFO-k? Fotó: Pixabay

A Cornell Egyetem új kutatása szerint a Föld-szerű bolygók drasztikusan másképp nézhetnek ki, mint ahogy azt korábban gondoltuk. Az idegen bolygók azonban lehet, hogy egyáltalán nem is zöldek - hanem lilák lehetnek, köszönhetően a baktériumoknak, amelyek nem sok látható fényt kapnak. Ha ez bebizonyosodik, akkor ezek megkönnyíthetik a tudósok számára az idegen élet kutatását. A tanulmány a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society című folyóiratban jelent meg.

Míg az oxigénes fotoszintézis adja a modern zöld tájakat, addig a baktérium-klorofill alapú anoxigén fototrófok is képesek kiszínezni élőhelyeiket, és a Földhöz hasonló exobolygókon a környezetek sokkal szélesebb skáláját uralhatják

- áll a kutatásban.

Az exobolygó olyan égitest, amely a Naprendszerünkön kívül helyezkedik el, és amely saját Napja körül kering. Ezeket általában nehéz észrevenni a távcsövekkel, mert a hozzájuk tartozó napok fényességükkel gyakran elrejtik őket. Több mint 5500 exobolygót fedeztek fel, és a lila baktériumok segíthetnek még több égitest felkutatásában.

A szerző, Dr. Lígia Fonseca Coelho, a Carl Sagan Intézet munkatársa elmondta, hogy a lila baktériumok a legkülönfélébb körülmények között képesek kialakulni.

A lila baktériumok egy bizonyos típusú, úgynevezett fény-ujjlenyomatot bocsátanak ki, amelyet a fejlett űrteleszkópok, például a NASA James Webb-je is érzékelhet. Számos eszköz, például közeli infravörös kamerával (NIRCam) van felszerelve. A NIRCam három speciális infravörös szűrővel rendelkezik, amelyekkel a bolygó különböző részleteit lehet bemutatni.