Közleményt adtak ki a Messenger- és a Facebook-felhasználóknak

Az Instagramon, a Facebookon, a WhatsApp-on és a Messengeren is több milliárd felhasználó fogja észrevenni azt a változást, amit maga Mark Zuckerberg jelentett be.

Az Instagramon, a Facebookon, a WhatsApp-on és a Messengeren is több milliárd felhasználó fogja észrevenni azt a változást, amit maga Mark Zuckerberg jelentett be Fotó: Pexels

Egy úgynevezett mesterséges intelligencia asszisztens bukkan fel a Meta négy alkalmazásának keresőmezőjében.

Úgy gondoljuk, hogy a Meta AI a legintelligensebb mesterséges intelligencia asszisztens, amely szabadon használható

– mondta Zuckerberg egy videóban.

A ChatGPT- hez hasonlóan az AI-asszisztens egy gombnyomással meg tud válaszolni kérdéseket, kérhetünk tőle például éttermi ajánlásokat vagy segítséget egy nyaralás megtervezéséhez. A Meta AI-t először az angol nyelvű területeken vezetik be - írja a The Sun. Chris Cox, a Meta termékvezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a vállalat még dolgozik ezen Európában, ahol szigorúbbak az adatvédelmi szabályok.