Kocsis Máté ismertette a gyermekvédelmi törvény részleteit

Kocsis Máté vasárnap este a Hír TV Bayer-show című műsorában úgy vélekedett Magyar Péterről, hogy láttak már hasonlót, afölött viszont nem tud napirendre térni, hogy valaki hangfelvételt készít a családtagjáról. A Fidesz frakcióvezetője Bayer Zsolt kérdésére több részletet elárult az előkészítés alatt álló, gyermekvédelmi szigorításokat tartalmazó javaslatcsomagból.

– A furcsa kegyelmi ügy, ez az óriási hiba lehet, hogy politikailag vagy a médiában belerondított, de attól mi még ugyanazt az utat járjuk. A hiba megtörtént, a mi oldalunkon a hibáknak is van következménye, a baloldalon a bűnöknek sincs, lásd Varju Lászlót és Fekete-Győr Andrást, ettől függetlenül az a dolgunk, hogy a szabályokat megalkossuk – mondta Kocsis Máté vasárnap este a Hír TV Bayer-show című műsorában a gyermekvédelmi törvény szigorításról.

A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: még áprilisban benyújthatják a javaslatot. Kocsis Máté konkrét példákat is említett:

– Például jellemző volt az előkészítő munka során az a tapasztalat, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszerben részt vevők néhány esetben nem jelzik az általuk észlelt bántalmazásokat. Ezentúl ez büntetőjogilag szankcionálva lesz. Olyan nincs, hogy valaki észleli a gyermekbántalmazást, de nem jelzi a hatóságok felé. Ugyanakkor leszögezte azt is, hogy a gyermekvédelemben és a jelzőrendszerben is nagyon nagy részben becsületes, tisztességes emberek dolgoznak, ezért óva intett az általánosítástól.

A javaslatok közé tartozik, hogy a szülők az internetszolgáltatóknál tudják korlátozni a gyermekeknek elérhető internetes felületeket, a szülő megmondhatja, hogy a kiskorú gyermeke mely tartalmakhoz nem férhet hozzá.

A pedofil bűnelkövetésre vonatkozó szabályokat is módosíthatják: – Ilyen ügyben nincs kegyelem. Az elévülési időt elfelejthetik a pedofil bűnelkövetők. Azt is elfelejthetik, hogy erkölcsi bizonyítványt kapjanak életük végéig. Ha egy pedofil életre szóló sebet ejt egy gyermeken, akkor az állam azt tudja ígérni, hogy mi is életre szóló sebet ejtünk rajta. Ő már soha nem lesz tiszta ember. Nem fogja az állam megengedni, hogy tíz-húsz-harminc év elteltével tiszta lappal indulhasson. Örökre ott marad rajta a bélyeg.

Kocsis Máté kijelentette: – Meglátjuk majd, hogy a kegyelmi ügyben kialakult vita kapcsán oly hangos baloldal hogyan fog viselkedni, arra emlékeztetve, hogy a baloldali képviselők a korábbi szigorításokat sem szavazták meg.

Magyar Péter: semmi olyan nem történik, ami újszerű lenne

Kocsis Máté a Magyar Péter-jelenséget úgy látja: – Lehet ezen szellemeskedni, komolyan is beszélni róla, talán az utóbbit érdemes itt megkísérelni a műsor kedvéért. Amit most látunk, olyat láttunk már. Közel másfél évtizede van egy baloldali része az országnak, amely csalódott a saját politikusaiban. Nemcsak azért, mert nem érnek el a választáson jó eredményt, hanem azért is, mert olyan ügyeket képviselnek – a gyurcsányi oldal –, amelyről még egy jóérzésű baloldali ember is azt gondolja, hogy nem az ország érdeke. Gondolok itt a migrációval kapcsolatos állásfoglalásra, a háborúpártiságra.

Ez az inkább ellenzékváltásban érdekelt, felbőszült tömeg időről időre megörül egy-egy új messiásjelöltnek, de ilyet láttunk már.

– A politika tapasztalati műfaj, semmi olyan nem történik, ami újszerű lenne. Márki-Zay Péternek hívták az előző ilyet. Egyszer csak előkerül valaki, aki már-már hipnotizálja ezt a baloldali tömeget, akinek a felfutását támogatja az egész baloldali sajtó, a baloldali pártok ettől elkezdenek feszengeni, mert mégiscsak az ő tortájukat szeleteli tovább, aztán jön Gyurcsány Ferenc, aki véget vet az egésznek, a csősz kizavarja a gyerekeket – fogalmazott Kocsis Máté, aki Magyar Péterről elmondta:

Azzal indult, hogy jobboldali ember, aztán Rangos Katalinnak mégiscsak elismerte, hogy liberális.

Azt is ide sorolhatjuk szerinte, hogy a külföldi támogatók ugyanúgy megjelentek az első pillanatban, ahogy Márki-Zay Péter esetében. Van egy összevissza beszélés, a forgatókönyv ugyanaz, itt is megjelenik azonnal a külföldi befolyás, nem válaszol egyenesen arra a kérdésre, hogy találkozott-e például az amerikai nagykövettel. A barátnője elismeri, hogy külföldi cégek segítik a munkájukat. Azt a mesét is hallottuk már Márki-Zay Péter esetében, hogy egyszer csak megjelenik rengeteg pénz az új messiás mögött, amiről azt állítják, hogy mikroadományok.

Béke vagy háború?

A kormánypárti politikus szerint: – Azoknak, akik finanszírozzák ezeket a tiszavirág-életű fellángolásokat, mindent pénzt megér, hogy Magyarországnak háborúpárti kormánya legyen, és a békepárti politikai közösséget letolják a politikai pályáról. Ilyen kísérletek mindig lesznek, valamelyik nagyobb erővel megy majd, ez a mostani ilyen, és valamelyik hatalmas kudarcba torkollik, mint Márki-Zay Péteré. Kocsis Máté megjegyezte azt is:

A minap derült ki, hogy egy titkosszolgálati hátterű pártot a nyakába raktak Magyar Péternek. Nem kell különösebben képzettnek lenni ahhoz, hogy az ember rájöjjön, ez nem a dolgok természetes folyása.

A frakcióvezető végül arról beszélt, nem tud azon napirendre térni, hogy valaki a saját családtagjáról hangfelvételt készít, ez a családi bizalommal való visszaélés. Eleve hangfelvételeket készíteni jellemprobléma szerinte, ha ezt az ember társaságon belül teszi, az ennek minősített esete, de extrém esete, ha valaki a családtagjairól teszi.

Ha valaki ilyen módon visszaél a családi bizalommal, hogyan gondolja, hogy a közéletben fog boldogulni? Hogy fog egyeztetni fontos ügyekben fontos emberekkel, mikor mindenkinek az lesz az agyában, hogy felveszi-e ezt a beszélgetést?

– tette fel a kérdést. Kocsis Máté rámutatott: – Ő maga mondta el, hogy nem gondolta, hogy ezt a hangfelvételt valaha elő kell vennie, nem is büszke rá, de azt gondolta, nem lesznek a fiúk annyira ostobák, hogy belökjék az árokba. Ebből a mondatból az derül ki, hogy a felvétellel nem a feleségét akarta védeni, végképp nem az országot. Saját magát akarta védeni és az álláshelyeit.

A végén úgyis Gyurcsány Feri bácsinál landol az egész csapat, ez így szokott lenni. Az elején mindenki tiltakozik, van egy kis zsörtölődés, néha összeveszünk Feri bátyámmal, és a legvégén jön, elrendezi az egészet

– vélekedett Kocsis Máté.

Nyolcvan éve nem járt német hadsereg ilyen közel Moszkvához

A frakcióvezető az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban kifejtette, a háború kitörését követő időszakban először csak arról volt szó, hogy sisakokat küldenek a nyugati országok Ukrajnába, annak sem örültünk, elmondtuk ezerszer, hogy így kezdődik a belesodródás, utána jöttek a lőszerek, a fegyverek, a különböző hatótávolságú rakétarendszerek, a tankok, a vadászgépek, és most már a katonák.

Felteszi az ember magának azt a kérdést, hogy a NATO most egy védelmi vagy egy támadó szövetség? Amikor a NATO finanszírozást kér, akkor a magunk megvédését kívánjuk finanszírozni vagy egy másik ország megtámadását?

– tette fel a kérdést Kocsis Máté, jelezve: – Nyolcvan éve nem járt német hadsereg olyan közel Moszkvához, mint ma, ezen érdemes elgondolkodni. Kocsis Máté leszögezte, az amerikaiaknak megvan a maguk érdeke, mindig is megvolt,

a kérdés az, hogy az európaiaknak ehhez miért kell asszisztálni?

Kocsis Máté úgy gondolja, mindenki tudja, hogy mi lesz a vége ennek, tudják, hogy ez belesodródás, ezért van háborús készülődés. A politikus szerint az európai parlamenti választási kampány háborús pszichózisban zajlik majd, és attól tart, hogy olyan heves nyilatkozatok is elhangzanak, amelyek a június 9-i választás után beláthatatlan következményekkel járnak, ezt a kockázatot történelmi bűnnek nevezte. A frakcióvezető végül kiemelte: