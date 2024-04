"Megkért, hogy ne hagyjam őt elkallódni" - Hajas László is elismerte az apró nógrádi faluban élő fodrász fiú tehetségét

Kitartás, szorgalom és Isten adta tehetség – ha ezek a tulajdonságok megvannak egy fiatalban, arra bizony az ország is felfigyel. Mihály Gusztáv Balázs egy év alatt négy fodrászversenyen is dobogós lett, a legtöbbön pedig ő hozta el az első helyezést is. A 12. osztályos diák jelenleg Balassagyarmaton tanul a Szondi György Technikum és Szakképző Iskolában, ahol már a nyílt napon beleszeretett a fodrász szakmába. Itt döntötte el végleg, hogy fodrász szeretne lenni.

Balázs gyerekkora óta szeret fodrászkodni, gyakran ő csinálta meg édesanyja és nővére frizuráját is Fotó: Facebook

Akár nemzetköz sikereket is elérhet

Balázs egy apró, nógrádi faluban él, Ipolyvecén. Tehetsége azonban akár a nemzetközi kapukat is megnyithatja előtte, legalábbis ezt állítja róla szakoktatója, Istókné Ujvári Katalin. A fiúra már többen is felfigyeltek. A versenyek zsűrije is előkelő helyezést ítélt neki munkái alapján és maga Hajas László mesterfodrász is pozitívan nyilatkozott Balázsról.

Hajas László mesterfodrásszal személyesen is jó kapcsolatot ápolok, aki külön megkért arra, hogy figyeljek oda Balázsra és ne hagyjam őt elkallódni

– mondta a szakoktató a Nool.hu-nak. Istókné Ujvári Katalin szerint nagy jövő állhat Balázs előtt, ezért mindenben támogatja a fiatalt. A tanárnő szerint Balázsnak Budapesten kellene elhelyezkednie, ahol ha felkarolják, akár nemzetközi sikereket is elérhet a fodrász szakmában.

Balázs egy év alatt négy fodrászversenyen is megmérettette magát, ebből háromszor őt ítélték a legjobbnak Fotó: Beküldött fotó/NOOL

Audrey Hepburn ikonikus frizurájával nyert

Balázs bár már gyerekkora óta rajong a fodrász szakmáért, tavaly vett részt először igazi megmérettetésen. A tehetsége azonban magáért beszélt, és egyből be is zsebelte az első helyezést a székesfehérvári Árpád Szépész Kupán.

Őszintén szólva ekkor még nagyon bizonytalan voltam, de Istókné Ujvári Katalin, a szakoktatóm folyamatosan támogatott. Emellett a zsűritől pozitív visszajelzést kaptam, ami erőt adott a folytatáshoz

– fogalmazott a NOOL-nak Mihály Gusztáv Balázs, aki tavaly decemberben ismét a dobogón végzett menyasszonykonty kategóriában a kecskeméti Gáspár Pomádé versenyen. A sikersorozat idén sem állt meg: márciusban ismét első lett fantáziakonty kategóriában, Debrecenben, majd Székesfehérváron ismét a legjobbnak ítélték a munkáját, két külön díjat is bezsebelve Audrey Hepburn frizuráját megalkotva.

Balázs rengeteget gyakorol a versenyeire, kitartásának és szorgalmának pedig meg is van az eredménye Fotó: Beküldött

– Az eddigi legkedvesebb alkotásom a kecskeméti versenyre készült, amelyen a hajból rózsákat kellett formálni. Ezenkívül szintén különleges volt a legutóbbi verseny, ahol a kategóriámban egy fantáziakonty elkészítése volt a feladat egy film bemutatásán keresztül. A szakoktatóm javaslatára Audrey Hepburn frizuráját idéztük fel az Álom luxuskivitelben című filmből – mesélte a fiatal tehetség a Nógrád vármegyei hírportálnak, kifejtve, hogy egy versenyre 1-2 hónapot is készülnie kell és az órákon kívül külön foglalkozásokon és otthon is gyakorol. A szorgalomnak pedig mindig meg is van az eredménye: Balázs neve felkerült a legjobb fodrász diákok közé, innentől pedig a határ már csak a csillagos ég a nógrádi fiú előtt.